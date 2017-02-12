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Skats.lv
12.02.2017
09:22
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15 шуток, которые поймут только знающие немецкий (остальным мы объясним)
Новости
Немецкий язык знаменит своими сверхдлинными словами, сложной — по сравнению с английским — грамматикой и "лающим" произношением.
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Последнее, впрочем, скорее стереотип (хотя и живучий), в доказательство чего мы приведем очень даже мелодичную песню на немецком авторства замечательной фолк-группы Faun. Считай это официальным саундтреком поста.
DELFI
1. Но из песни слов не выкинешь — немецкий Scrabble!
Bonkersworld
2. Как будет "лупа" в разных языках? Ответ тебя удивит!
Linguisticconvoy
3. Как немцы видят друг друга, разговаривающими по-немецки.
Как остальной мир это видит.
4. У немцев бооооооольшие проблемы с использованием "Твиттера". Влезает максимум два слова :(. Именно из-за этого Twitter недавно отменил ограничение. "Это правда!", как говорит Дональд Трамп.
Jonnycp
5. Немецкая выразительность. Впрочем, что-то нам подсказывает, что и в русском есть аналогичные словечки.
Jonnycp
6. Как представители разных наций произносят слово "Сюрприз!".
Linguisticconvoy
7. Что находится между "сексом" и "страхом"? "Пять!", конечно. Во всяком случае в немецком языке, где "Sechs" звучит как "секс", но значит "шесть", а "Vier" — это четыре, почти что "страх" (fear по-английски).
Linguisticconvoy
8. Правильный ответ: "да, до последней реформы". Сейчас немецкие змеи шипят как все прочие: "сссссс".
Linguisticconvoy
9. А как разные народы произносят "бабочка"?!
Jonnycp
10. Сложности немецкой грамматики.
Jonnycp
11. Как называть животных по-немецки. Между прочим — все правда.
Lacrossebob123
12. Только знающие немецкий могут это произнести. Попробуй по-русски: "Главный чешский химик на греко-китайских пассажирских кораблях". Что проще?
Lacrossebob123
13. Артикли в немецком. Потому что.
Weknowmemes
14. Баобаб, как ты его произносишь?!
Weknowmemes
15. Ну и напоследок немного "науки".
Weknowmemes
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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