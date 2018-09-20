20.09.2018
10:07
1

15 шуток про IKEA, которые поймет каждый, кто уже побывал в IKEA

Новости
В Риге, если кто-то не заметил, недавно открыли магазин IKEA. Тебе там уже несомненно довелось побывать, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA — специально для тебя.
15 шуток про IKEA, которые поймет каждый, кто уже побывал в IKEA
1
Шутки, которые заставляют расплакаться, если честно.
Publicitātes attēli

1. Нужные лично тебе вещи в IKEA всегда располагаются поближе к выходу, это закон.

2. Некоторые клиенты IKEA любят пробовать абсолютно все, что видят.

3. Все еще хочешь устроиться в рижский магазин IKEA? Приготовься к собеседованию.

4. Дарим идею для подарка человеку, который все же устроится в IKEA.

5. True Story: когда хочется "заскочить" за какой-нибудь мелочью, выходишь ты с полными сумками и в них… не будет той мелочи, ради которой поход в IKEA и затевался.

6. Скоро в твоей жизни (если уже не).

7. Этого в Риге не обнаружено, хотя мы может быть просто плохо искали :(.

8. При желании такое можно наблюдать и на стоянке у рижского магазина IKEA.

9. IKEA исцеляет не хуже Кашпировского!

10. Чтобы не выглядеть также нелепо, помни — все, что ты выносишь из IKEA, должно быть в разобранном виде! Даже фрикадельки.

11. Да, каждый магазин IKEA — это лабиринт для подопытных крысок. То есть тебя и таких как ты. И мы.

12. Наши соболезнования.

13. Все взрослое население Риги побывает в IKEA до конца года. Велики шансы найти на стоянке давно потерянного двоюродного брата, а в пробке — познакомиться с будущей женой.

14. Фирменные шутки. Скоро и в Риге (сразу как выпадет снег).

15. Еще не удалось дойти до IKEA (скорее — зайти туда)? Не спеши обставлять квартиру ДО посещения IKEA — можешь крупно пожалеть ПОСЛЕ.

 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!