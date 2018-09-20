15 шуток про IKEA, которые поймет каждый, кто уже побывал в IKEA

В Риге, если кто-то не заметил, недавно открыли магазин IKEA. Тебе там уже несомненно довелось побывать, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA — специально для тебя.