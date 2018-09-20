15 шуток про IKEA, которые поймет каждый, кто уже побывал в IKEA
В Риге, если кто-то не заметил, недавно открыли магазин IKEA. Тебе там уже несомненно довелось побывать, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA — специально для тебя.
1. Нужные лично тебе вещи в IKEA всегда располагаются поближе к выходу, это закон.
2. Некоторые клиенты IKEA любят пробовать абсолютно все, что видят.
3. Все еще хочешь устроиться в рижский магазин IKEA? Приготовься к собеседованию.
4. Дарим идею для подарка человеку, который все же устроится в IKEA.
5. True Story: когда хочется "заскочить" за какой-нибудь мелочью, выходишь ты с полными сумками и в них… не будет той мелочи, ради которой поход в IKEA и затевался.
6. Скоро в твоей жизни (если уже не).
7. Этого в Риге не обнаружено, хотя мы может быть просто плохо искали :(.
8. При желании такое можно наблюдать и на стоянке у рижского магазина IKEA.
9. IKEA исцеляет не хуже Кашпировского!
10. Чтобы не выглядеть также нелепо, помни — все, что ты выносишь из IKEA, должно быть в разобранном виде! Даже фрикадельки.
11. Да, каждый магазин IKEA — это лабиринт для подопытных крысок. То есть тебя и таких как ты. И мы.
12. Наши соболезнования.
13. Все взрослое население Риги побывает в IKEA до конца года. Велики шансы найти на стоянке давно потерянного двоюродного брата, а в пробке — познакомиться с будущей женой.
14. Фирменные шутки. Скоро и в Риге (сразу как выпадет снег).
15. Еще не удалось дойти до IKEA (скорее — зайти туда)? Не спеши обставлять квартиру ДО посещения IKEA — можешь крупно пожалеть ПОСЛЕ.