15 шуток про IKEA, которые ты поймешь после того, как в Риге откроют магазин IKEA
В Риге будет открыт магазин IKEA — это так же неизбежно, как скорое наступление зимы (скорое-скорое — не сомневайся, сразу же после Лиго и наступит). Врага надо изучать заранее, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA, которые ты поймешь сразу же, как в Риге откроют этот магазин.
1. Нужные лично тебе вещи в IKEA всегда располагаются поближе к выходу, это закон.
2. Некоторые клиенты IKEA любят пробовать абсолютно все, что видят.
3. Хочешь устроиться в рижский магазин IKEA? Приготовься к собеседованию.
4. Дарим идею для подарка человеку, который все же устроится в IKEA.
5. Приготовься: когда захочется "заскочить" за какой-нибудь мелочью, выходить ты будешь с полными сумками и в них… не будет той мелочи, ради которой поход в IKEA и затевался.
6. Скоро в твоей жизни.
7. Интересно, будет ли такое в Риге? Мы пойдем в первый день только ради того, чтобы проверить.
8. Скоро на стояке у рижского магазина IKEA.
9. IKEA исцеляет не хуже Кашпировского!
10. Чтобы не выглядеть через 1,5 года также нелепо, помни — все, что ты выносишь из IKEA, должно быть в разобранном виде! Даже фрикадельки.
11. Да, каждый магазин IKEA — это лабиринт для подопытных крысок. То есть тебя и таких как ты. И мы.
12. Да. Готовься.
13. Все взрослое население Риги побывает в IKEA в первые недели после открытия. Велики шансы найти на стоянке давно потерянного двоюродного брата, а в пробке — познакомиться с будущей женой.
14. Фирменные шутки. Скоро и в Риге.
15. Не спеши обставлять квартиру ДО открытия IKEA — можешь крупно пожалеть ПОСЛЕ.