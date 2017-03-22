15 шуток про IKEA, которые ты поймешь после того, как в Риге откроют магазин IKEA

В Риге будет открыт магазин IKEA — это так же неизбежно, как скорое наступление зимы (скорое-скорое — не сомневайся, сразу же после Лиго и наступит). Врага надо изучать заранее, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA, которые ты поймешь сразу же, как в Риге откроют этот магазин.