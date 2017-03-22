22.03.2017
14:47
 

15 шуток про IKEA, которые ты поймешь после того, как в Риге откроют магазин IKEA

Новости
В Риге будет открыт магазин IKEA — это так же неизбежно, как скорое наступление зимы (скорое-скорое — не сомневайся, сразу же после Лиго и наступит). Врага надо изучать заранее, поэтому мы нашли на просторах интернета россыпь шуток про IKEA, которые ты поймешь сразу же, как в Риге откроют этот магазин.
15 шуток про IKEA, которые ты поймешь после того, как в Риге откроют магазин IKEA
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А если тебе уже доводилось бывать в магазине IKEA, то ты поймешь эти шутки про IKEA моментально. IKEA, IKEA, IKEA!
DELFI

1. Нужные лично тебе вещи в IKEA всегда располагаются поближе к выходу, это закон.

2. Некоторые клиенты IKEA любят пробовать абсолютно все, что видят.

3. Хочешь устроиться в рижский магазин IKEA? Приготовься к собеседованию.

4. Дарим идею для подарка человеку, который все же устроится в IKEA.

5. Приготовься: когда захочется "заскочить" за какой-нибудь мелочью, выходить ты будешь с полными сумками и в них… не будет той мелочи, ради которой поход в IKEA и затевался.

6. Скоро в твоей жизни.

7. Интересно, будет ли такое в Риге? Мы пойдем в первый день только ради того, чтобы проверить.

8. Скоро на стояке у рижского магазина IKEA.

9. IKEA исцеляет не хуже Кашпировского!

10. Чтобы не выглядеть через 1,5 года также нелепо, помни — все, что ты выносишь из IKEA, должно быть в разобранном виде! Даже фрикадельки.

11. Да, каждый магазин IKEA — это лабиринт для подопытных крысок. То есть тебя и таких как ты. И мы.

12. Да. Готовься.

13. Все взрослое население Риги побывает в IKEA в первые недели после открытия. Велики шансы найти на стоянке давно потерянного двоюродного брата, а в пробке — познакомиться с будущей женой.

14. Фирменные шутки. Скоро и в Риге.

15. Не спеши обставлять квартиру ДО открытия IKEA — можешь крупно пожалеть ПОСЛЕ.

 
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