TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ И САД
ЗДОРОВЬЕ
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
Вторник, 24 июля 2018 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
23.07.2018
17:00
16 чудесных 3D-картинок, которые поломают (в хорошем смысле) твой мозг
Новости
Все обожают иллюзии, особенно же их любит твой мозг. Не веришь? Тогда испытай себя и посмотри на эти превосходные картинки.
1
Помни: Tchk.lv не несет ответственности за сломанные мозги и не меняет их по гарантии.
Publicitātātes foto
1. Вот что на самом деле происходит с твоим мозгом, когда ты пытаешься решить сложную проблему.
2. Когда-то в Нарнию проникали через шкафы, теперь достаточно рисунков.
3. Очень удобно, художники оценят.
4. Эта картина называется "Слои сна". Очень верное название.
5. На русском языке так не получится: "одиночество" очень длинное слово. Хотя... кто-то нарисует "Один"?
6. Одна из этих штук нарисована. Попробуй, не проигрывая видео, найти ее.
7. Ой, кто-то воду разлил и она — смотри! — стекает прямо в расщелину. Хотя...
8. Иногда диснеевские персонажи оживают.
9. Кто опять принес в дом маленьких акул?!
10. Кажется оно хочет сбежать...
11. Именно этим мы по утрам и занимаемся — тренируем нарисованных дельфинов.
12. Не пытайся повторить это в своей школьной или студенческой тетради!
13. Как чертик из табакерки. Или из бумажки.
14. Бабочки — это всегда прекрасно!
15. Не пугайся, это всего лишь карандаш!
16. Сделай глоточек. Или нет, ведь это тоже всего лишь рисунок, как и все остальное здесь.
Ieteikt
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты