23.07.2018
17:00
 

16 чудесных 3D-картинок, которые поломают (в хорошем смысле) твой мозг

Новости
Все обожают иллюзии, особенно же их любит твой мозг. Не веришь? Тогда испытай себя и посмотри на эти превосходные картинки.
16 чудесных 3D-картинок, которые поломают (в хорошем смысле) твой мозг
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Помни: Tchk.lv не несет ответственности за сломанные мозги и не меняет их по гарантии.
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1. Вот что на самом деле происходит с твоим мозгом, когда ты пытаешься решить сложную проблему.

2. Когда-то в Нарнию проникали через шкафы, теперь достаточно рисунков.

3. Очень удобно, художники оценят.

4. Эта картина называется "Слои сна". Очень верное название.

5. На русском языке так не получится: "одиночество" очень длинное слово. Хотя... кто-то нарисует "Один"?

6. Одна из этих штук нарисована. Попробуй, не проигрывая видео, найти ее.

7. Ой, кто-то воду разлил и она — смотри! — стекает прямо в расщелину. Хотя...

8. Иногда диснеевские персонажи оживают.

9. Кто опять принес в дом маленьких акул?!

10. Кажется оно хочет сбежать...

11. Именно этим мы по утрам и занимаемся — тренируем нарисованных дельфинов.

12. Не пытайся повторить это в своей школьной или студенческой тетради!

13. Как чертик из табакерки. Или из бумажки.

14. Бабочки — это всегда прекрасно!

15. Не пугайся, это всего лишь карандаш!

16. Сделай глоточек. Или нет, ведь это тоже всего лишь рисунок, как и все остальное здесь.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!