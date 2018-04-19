19.04.2018
15:56
 

16 ФОТО дикой еды, которые поразят даже тех, кто уже видел в этой жизни все

Новости
Чем тебя можно удивить? Да ничем, наверное. Хотя бьемся об заклад, что того, что мы сейчас покажем, тебе еще видеть не доводилось. Хотя бы части из этого.
16 ФОТО дикой еды, которые поразят даже тех, кто уже видел в этой жизни все
1
А некоторые люди это еще и едят. Вот в таком вот виде.
reddit/WTF

1. Ну, очень длинные "колечки". Практически "пружинки".


imgur.com

2. Бешеный лимон-мутант.


reddit.com

3. Головка чеснока, в которой всего одна долька.


reddit.com

4. Полностью очищенный арбуз.


i.imgur.com

5. Мидия с маленьким крабиком внутри. Ми-ми-ми!


imgur.com

6. Бекон с соском.


reddit.com

7. Нет, это не чья-то голова, это помидор.


reddit.com

8. Лайм, с которым случилось что-то ужасное.


i.reddituploads.com

9. Да, мороженое с омарами.


reddit.com

10. Да, с грудным молоком.


reddit.com

11. Да, с "Фейсбуком". Почти что с "соком Цукерберга".


i.imgur.com

12. Изолента внутри пакета с картофелем фри в McDonald's.


imgur.com

13. Нет, это не краситель, это картофель.


reddit.com

14. Близкие контакты третьего вида двух маленьких виноградинок.


imgur.com

15. А это большая карто… Карто… КАРТОШКА ФРИ!


imgur.com

16. О-па, детям до 16 лучше не смотреть!


imgur.com

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!