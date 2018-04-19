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Skats.lv
19.04.2018
15:56
16 ФОТО дикой еды, которые поразят даже тех, кто уже видел в этой жизни все
Новости
Чем тебя можно удивить? Да ничем, наверное. Хотя бьемся об заклад, что того, что мы сейчас покажем, тебе еще видеть не доводилось. Хотя бы части из этого.
1
А некоторые люди это еще и едят. Вот в таком вот виде.
reddit/WTF
1. Ну, очень длинные "колечки". Практически "пружинки".
imgur.com
2. Бешеный лимон-мутант.
reddit.com
3. Головка чеснока, в которой всего одна долька.
reddit.com
4. Полностью очищенный арбуз.
i.imgur.com
5. Мидия с маленьким крабиком внутри. Ми-ми-ми!
imgur.com
6. Бекон с соском.
reddit.com
7. Нет, это не чья-то голова, это помидор.
reddit.com
8. Лайм, с которым случилось что-то ужасное.
i.reddituploads.com
9. Да, мороженое с омарами.
reddit.com
10. Да, с грудным молоком.
reddit.com
11. Да, с "Фейсбуком". Почти что с "соком Цукерберга".
i.imgur.com
12. Изолента внутри пакета с картофелем фри в McDonald's.
imgur.com
13. Нет, это не краситель, это картофель.
reddit.com
14. Близкие контакты третьего вида двух маленьких виноградинок.
imgur.com
15. А это большая карто… Карто… КАРТОШКА ФРИ!
imgur.com
16. О-па, детям до 16 лучше не смотреть!
imgur.com
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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