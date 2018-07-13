13.07.2018
15:32
 

16 мини-изобретений, которые делают жизнь легче… но их пока нет в Латвии

Новости
А было бы круто, если бы они были и у нас. Тем более, что половина из них технически не представляет собой ничего "этакого".
16 мини-изобретений, которые делают жизнь легче… но их пока нет в Латвии
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Надо просто взять, и захотеть их тут внедрить.
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1. Столы в ресторане с "кармашком" для смартфонов.


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2. Мыло с дыркой — оно никогда не станет неудобным обмылком, который невозможно держать в руках.


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3. Скрытый сигнал на машине такси, который дает знать окружающим, что таксист в беде.


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4. Электронный будильник с циферблатами со всех сторон, так что его не надо вращать "лицом" к себе.


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5. Гигантский холодильник для примерки зимней одежды.


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6. Табло в кафе, которое показывает, занят ли туалет.


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7. Подушечки для лба в мужских туалетах.


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8. Многоэтажная парковка, где этажам даны смешные названия — чтобы лучше запоминать, где оставлена машина.


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9. Туалет в кафе с двумя сортами мыла — с запахом для "после еды" и без запаха для "до еды".


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10. Качели для родителя с ребенком.


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11. "Подчеркиваетель", который позволяет видеть то, что ты подчеркиваешь.


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12. Примерочная со светом "В клубе", "В офисе" и "На природе".


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13. Тостер с кнопкой "Еще немножко".


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14. Коляски в супермаркете с лупой для чтения мелкого текста на этикетках.


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15. Туалетная бумага внутри трубки которой не пустота, а еще один мини-рулон, который удобно брать с собой в дорогу.


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16. И, наконец, кинотеатр, в котором те, кто ходят в туалет, могут продолжать смотреть кино.


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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!