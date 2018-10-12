12.10.2018
20:16
 

17 фото мужчин, "делающих йогу", от которых у тебя пересохнет во рту

Новости
Кто сказал, что йогой занимаются исключительно девушки? Эти парни абсолютно точно не согласны с такой постановкой вопроса.
17 фото мужчин, "делающих йогу", от которых у тебя пересохнет во рту
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И если ты парень — самое время взять с них пример. Мы так считаем.
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