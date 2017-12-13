17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов

Как известно, в аду для перфекционистов котлы висят немножко криво, но это не про этот пост. Во-первых, тут рай для перфекционистов, во-вторых, ничего кривого тут нет. Этот абзац вообще идеальный.