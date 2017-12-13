17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
Как известно, в аду для перфекционистов котлы висят немножко криво, но это не про этот пост. Во-первых, тут рай для перфекционистов, во-вторых, ничего кривого тут нет. Этот абзац вообще идеальный.
11. Невозможно провалить экзамен с такой подготовкой.
12. Идеальная змейка.
13. ПРЕВЕД, как бы говорят сухарики всем перфекционистам.
These pretzels #oddlysatisfying pic.twitter.com/7UdzymJqqx— OddlySatisfying (@OddlySatisfied) September 18, 2014
14. Сразу видно, кто готовит.
All the fries in the bag #oddlysatisfying pic.twitter.com/35YHS1pc0L— OddlySatisfying (@OddlySatisfied) September 18, 2014
15. И кто ест.
How I eat my macaroni #oddlysatisfying pic.twitter.com/VeSyUypwn6— OddlySatisfying (@OddlySatisfied) September 19, 2014
16. Открееееееееепляем.
Doing this... pic.twitter.com/rS9TsI3uze— Oddly Satisfying (@Oddly_Satisfied) August 17, 2014