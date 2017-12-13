13.12.2017
13:58
 

17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов

Новости
Как известно, в аду для перфекционистов котлы висят немножко криво, но это не про этот пост. Во-первых, тут рай для перфекционистов, во-вторых, ничего кривого тут нет. Этот абзац вообще идеальный.
17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
1
Начнем с главного, с блина.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
2
Идеально использованный тюбик.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
3
Идеальный снежок, правда?
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
4
И не менее идеально украшенное праздничное дерево.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
5
Признайся — завидуешь?
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
6
Неважно, что (Android, iOS или Windows), важно — как.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
7
Полный порядок в книгах — это важно.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
8
Приходит перфекционист в бар, а бармен — тоже перфекционист.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
9
Они созданы друг для друга.
Imgur


17 фотографий и видео, которые порадуют перфекционистов
10
Этот круг… ты же понимаешь, какой из трех, верно?! Верно???
Imgur

11. Невозможно провалить экзамен с такой подготовкой.


12. Идеальная змейка.


13. ПРЕВЕД, как бы говорят сухарики всем перфекционистам.

14. Сразу видно, кто готовит.

15. И кто ест.

16. Открееееееееепляем.

17. И, наконец, помни главный принцип: жизнь должна быть чередой симметричных завтраков.


 
Ieteikt
ВИДЕО с вертолетом, летающим с &quot;выключенным&quot; двигателем, за день посмотрели 1 млн раз ВИДЕО с вертолетом, летающим с "выключенным" двигателем, за день посмотрели 1 млн раз  
Люди-Х(амелеоны): 15 человек, которые поразительно хорошо прикинулись ветошью Люди-Х(амелеоны): 15 человек, которые поразительно хорошо прикинулись ветошью  
Внешность обманчива: Девять домов, которые &quot;сараи&quot; снаружи, но дворцы — внутри Внешность обманчива: Девять домов, которые "сараи" снаружи, но дворцы — внутри  
Лень, драма и снова лень в 20 &quot;гифках&quot; с котиками, идеально описывающими твою жизнь Лень, драма и снова лень в 20 "гифках" с котиками, идеально описывающими твою жизнь   (2)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!