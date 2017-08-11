17 фруктов, которые люди чистят, режут, едят и хранят "не так" (и мы покажем — как надо)
Пара-тройка трюков для любителей банальных яблок с клубникой, хотя по большей части речь про экзотику, незнание тонкостей обращения с которой тебе вполне простительно.
1. Разрежь манго пополам, порежь кубиками и "выверни наизнанку". Меньше сока на руках, больше удовольствия.
2. Но если все же надо почистить — используй стакан, как в этом видео. Работает с другими мягкими сочными фруктами.
3. Храни авокадо в холодильнике в пакете вместе с луком! Так оно не темнеет!
Keep your avocado from going brown, store it with a slice of red onion in a plastic bag in the fridge! #food tip pic.twitter.com/dZ9hOmHWA3— Janice Clyne (@NourishedbyN) 22 июня 2016 г.
4. Если авокадо слишком долго дозревает, ускорь процесс, поместив его в бумажный пакет с яблоком и бананом.
5. Хочешь взять яблоко в дорогу? Порежь его, как на фото, а потом не дай распасться на части с помощью резинки. Дольки останутся свежими и не потемнеют.
6. Ешь яблоко сверху вниз. Мало кто знает, что несъедобная часть сердцевины яблока — только в самом-самом низу.
Eat apples from the top & the core pretty much disappears #science #nature 30% is wasted by eating it from the side pic.twitter.com/2f7AH6FF5O— Bianca (@biancakarina__) 8 ноября 2013 г.
7. Соломинкой можно "выкорчевать" ненужную зелень в клубнике.
8. Посыпай арбуз солью, чтобы сделать его еще слаще на вкус. Осторожно — не пересоли, начинай с малых доз!
9. И тоже самое делай с ананасом — соли и перчи!
Some pineapple,mint & CHILLI! 😋😋😋 pic.twitter.com/F47rAavifm— Tebello 💖 (@TebelloDK) 25 июня 2017 г.
10. Если обмотать целлофаном "корни" бананов, то они дозревают в разы медленнее.
11. Кстати, и чистить их со стороны "корней" намного легче. Плюс так "грязный" кончик остается в самом низу.
12. Очищай гранат как апельсин, а потом и ешь его соответственно. Смотри в видео, как это правильно делать.
13. Разрежь апельсин или мандарин сбоку, а потом "раскрути его"!
14. Киви просто разрежь пополам и ешь ложкой.
#Snack #Kiwi eat it with a spoon pic.twitter.com/gDdyk8EqKc— Karen #RePlayGirl (@miep333) 10 марта 2017 г.