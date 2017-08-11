11.08.2017
15:47
 

17 фруктов, которые люди чистят, режут, едят и хранят "не так" (и мы покажем — как надо)

Новости
Пара-тройка трюков для любителей банальных яблок с клубникой, хотя по большей части речь про экзотику, незнание тонкостей обращения с которой тебе вполне простительно.
17 фруктов, которые люди чистят, режут, едят и хранят "не так" (и мы покажем — как надо)
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Главное — все очень просто!
DELFI

1. Разрежь манго пополам, порежь кубиками и "выверни наизнанку". Меньше сока на руках, больше удовольствия.

2. Но если все же надо почистить — используй стакан, как в этом видео. Работает с другими мягкими сочными фруктами.

3. Храни авокадо в холодильнике в пакете вместе с луком! Так оно не темнеет!

4. Если авокадо слишком долго дозревает, ускорь процесс, поместив его в бумажный пакет с яблоком и бананом.

5. Хочешь взять яблоко в дорогу? Порежь его, как на фото, а потом не дай распасться на части с помощью резинки. Дольки останутся свежими и не потемнеют.

6. Ешь яблоко сверху вниз. Мало кто знает, что несъедобная часть сердцевины яблока — только в самом-самом низу.

7. Соломинкой можно "выкорчевать" ненужную зелень в клубнике.

8. Посыпай арбуз солью, чтобы сделать его еще слаще на вкус. Осторожно — не пересоли, начинай с малых доз!

9. И тоже самое делай с ананасом — соли и перчи!

10. Если обмотать целлофаном "корни" бананов, то они дозревают в разы медленнее.

11. Кстати, и чистить их со стороны "корней" намного легче. Плюс так "грязный" кончик остается в самом низу.

12. Очищай гранат как апельсин, а потом и ешь его соответственно. Смотри в видео, как это правильно делать.

13. Разрежь апельсин или мандарин сбоку, а потом "раскрути его"!


BuzzFeeed

14. Киви просто разрежь пополам и ешь ложкой.

15. Прежде чем выжимать сок из лимона или лайма, помести его в микроволновку на 10 секунд. Процесс пойдет легче!

16. Простой способ определить спелость арбуза — посмотреть на его "животик", то есть нижнюю точку. Если она желтая — арбуз спелый. Если белая — еще нет.

17. Ну а с ананасами все еще проще — если центральные листья отрываются легко, то они (ананасы) уже "готовы". Нет? Значит — нет.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!