17 фруктов, которые люди чистят, режут, едят и хранят "не так" (и мы покажем — как надо)

Пара-тройка трюков для любителей банальных яблок с клубникой, хотя по большей части речь про экзотику, незнание тонкостей обращения с которой тебе вполне простительно.