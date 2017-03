17 жутких фото "ротиков" существ, которых все считают безобидными

1. Вот это рот черепахи.

A monster? Not this time. It's the inside of a leather back turtle's mouth.

2. Серьезно — самая обычная кожистая черепаха.

3. Милое и безобидное существо!

Inside the mouth of a Leatherback Sea Turtle

4. Кто с детства боится гусей? Теперь вы знаете — не зря боялись.

Inside a goose mouth.

Милахи!

Society warns us about spiders and snakes. BUT WHAT ABOUT A GOOSE?!? THERES ON ITS TONGUE!! RAZOR SHARP TEETH!!!

5. А это пасть пингвина.

6. А это "ротик" милой, милой косули.

7. Ты кушаешь миногу своими зубами, а минога кушает… вот этим.

Have you ever seen the inside of a Lamprey fish mouth? Well, you have now.

8. Верблюд. Просто верблюд.

A glimpse of a Camel's mouth interior. Scary!

9. Честно говоря акулья пасть выглядит довольно безобидно по сравнению с… некоторыми.

Cookie cutter shark- look at the sharp teeth !

10. Когда горбатый кит открывает рот — лучше быть подальше.

Have you ever seen inside the mouth of a baleen whale? We were sitting patiently in the boat waiting for breaching…

11. Один из видов кальмара.

Sea creatures with human like teeth, terrifying! Introducing Promachoteuthis Sulcus, a deep sea squid

12. Зубы кейпкодского карася — точь-в-точь человеческие.

13. У черного паку тоже очень похожи.

14. А это "рот" миксины.

15. Ванделию не зря называют "рыбой-вампиром", но ее зубы на фоне соседей по списку выглядят даже симпатично.

16. Это не портал в ад, это морской еж, точнее его рот.

a sea urchin's mouth is called "aristotle's lantern" because of a mistranslation of Aristotle's History of Animals

17. Ну и, напоследок, "пасть" гусеницы. Как хорошо, что мы недостаточно зоркие, чтобы увидеть это в реальной жизни, правда?