15.10.2018
20:10
 

18 ФОТО блистательных полов, которые затмят собой любые стены и потолок

Новости
Некоторым людям нравится фотографировать полы и со временем они достигают в этом деле удивительных успехов.
18 ФОТО блистательных полов, которые затмят собой любые стены и потолок
1
Как, например, пользователь "Интстаграма" под ником "уменяестьчтотосполами"… ой, то есть ihavethisthingwithfloors.
Publicitātes attēli

 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!