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Skats.lv
15.10.2018
20:10
18 ФОТО блистательных полов, которые затмят собой любые стены и потолок
Новости
Некоторым людям нравится фотографировать полы и со временем они достигают в этом деле удивительных успехов.
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Как, например, пользователь "Интстаграма" под ником "уменяестьчтотосполами"… ой, то есть
ihavethisthingwithfloors
.
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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