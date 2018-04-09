18 фото "ремонта" авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика
Конечно, мастерам в автосервисах не до разглядывания картинок — у них горячая пора, ведь автолюбители тянут свои ведерки на смену покрышек, попутно прося провести мелкий ремонт.
1. Начнем издалека.
2. Трогательная забота. Масинке бо-бо?
3. Если ты в кого-то "Бах!", то на выручку спешит "Бам!".
4. Истинный масл-кар. Аж по швам трещит.
5. Ну, он хотя бы попробовал. Кстати, дальше будет не только "кузовной ремонт", обещаем!
6. Шерлок Холмс без труда угадал бы, что прораб этого красного прораба по профессии — прораб.
7. Осторожно: без иконостаса на передней панели не работает!
8. Главное — точно подобрать колор ленты.
9. Из России, с любовью.
10. Держим пари, что внутрь еще заботливо положена не новая, но чистая наволочка.
11. "Алло, автосервис? У меня тут чё-то лампочка какая-то загорелась!".
SomeDaysIRideUnicorns/imgur.com