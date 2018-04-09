18 фото "ремонта" авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика

Конечно, мастерам в автосервисах не до разглядывания картинок — у них горячая пора, ведь автолюбители тянут свои ведерки на смену покрышек, попутно прося провести мелкий ремонт.