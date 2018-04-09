09.04.2018
15:50
 

18 фото "ремонта" авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика

Новости
Конечно, мастерам в автосервисах не до разглядывания картинок — у них горячая пора, ведь автолюбители тянут свои ведерки на смену покрышек, попутно прося провести мелкий ремонт.
18 фото "ремонта" авто, которые легко поднимут домкрат и настроение каждого механика
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Однако попробуй порадовать своего мастера этими фотографиями и подними ему настроение — вдруг скидку сделает?!
andruha1123/HiFiveGh0st/CrazyKorean

1. Начнем издалека.


jozohuzo/imgur.com

2. Трогательная забота. Масинке бо-бо?


rickstrong/imgur.com

3. Если ты в кого-то "Бах!", то на выручку спешит "Бам!".


kierstensin/imgur.com

4. Истинный масл-кар. Аж по швам трещит.


HiFiveGh0st/imgur.com

5. Ну, он хотя бы попробовал. Кстати, дальше будет не только "кузовной ремонт", обещаем!


OVOSOUND_ /Twitter

6. Шерлок Холмс без труда угадал бы, что прораб этого красного прораба по профессии — прораб.


CrazyKorean/imgur.com

7. Осторожно: без иконостаса на передней панели не работает!


princesselectra/imgur.com

8. Главное — точно подобрать колор ленты.


andrewdmah/Twitter

9. Из России, с любовью.


andruha1123/imgur.com

10. Держим пари, что внутрь еще заботливо положена не новая, но чистая наволочка.


imgur.com/imgur.com

11. "Алло, автосервис? У меня тут чё-то лампочка какая-то загорелась!".


SomeDaysIRideUnicorns/imgur.com

12. Ну почему петли-то так несимметрично прикручены?!


mrgreyssubmissive/imgur.com

13. А вы, владельцы гигантских "джипов", что, как-то иначе себе этот процесс представляете?! Ну-ну.


EuroCarParts/Twitter

14. Зато неподрессоренная масса мизерная!


BoltOnTech/Twitter

15. Вот вам смешно, а это ведь гениальная защита! Если вор ночью захочет слить бензин, то хохотом разбудит весь квартал.


Antimatterlad/Twitter

16. Когда прочитал в интернетах, что зимняя резина должна "липнуть" и понял буквально.


maverick__7/reddit.com

17. Керосиновую надо было ставить — экономичнее.


WinningAgent101/Twitter

18. Ой, всё.


ZimmerChrysler/Twitter

 
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