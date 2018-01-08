08.01.2018
14:04
 

19 ФОТО из жизни "Богатых деток Тегерана", разжигающих костер протестов в Иране

Новости
В Иране продолжаются протесты, в основе которых лежит одна простая мысль, "внезапно" пришедшая в голову народу: "Если санкции с нас сняли, почему жить-то нам, простым людям, лучше не стало?!". В общем, в стране чудовищное неравенство в доходах, при этом дети элиты особо не стесняются богатства, к которому они, по большому счету, вообще не имеют никакого отношения. Не стесняются, как в NYT пишет иранский журналист Амир Ахмади Ариан демонстрировать его публично, рассекая на роскошных авто. Не стесняются выкладывать все и в интернет.
19 ФОТО из жизни "Богатых деток Тегерана", разжигающих костер протестов в Иране
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Instagram-аккаунт "Rich Kids of Tehran" тщательно собирает наиболее вопиющие примеры роскошной жизни деток элит.
DELFI

1. Скромные дщери правоверных мусульман. Конечно же, такие фото ничуть не раздражают простых иранцев, вынужденных жить по законам шариата. Они все понимают.

2. У каждого нормального иранца должно быть два паспорта, немного наличных фунтов, пяток часов и "ифон", пусть и не последней модели. У кого этого нет — с тем явно что-то не так.

3. В подарок все нормальные иранцы получают только Porsche.

4. Так отдыхают все нормальные иранцы, разве нет?

5. Обычный дом среднего класса в иране. Так там живут все нормальные люди.

6. На "Лабутенах" и в офигительной юбке. Разумеется, на отдыхе за границей, дома "предки не поймут".

7. Любимая страна для отдыха — Великобритания.

8. "Фак олл, ху донт хэв эн Ауди", как бы говорит тебе мужчина в черном.

9. Если курить кальян, то только так.

10. Вера и законы родной страны верой и законами родной страны, а музыкальные фестивали за границей — музыкальными фестивалями за границей. Не надо путать теплое с мягким!

11. "А мы такие, отдыхаем".

13. "Маршрутки" "Богатых деток Тегерана".

14. Отдых в 1574-звездочных отелях, который может себе позволить каждый нормальный иранец.

15. Saman Ghasemzadeh — одна из иранских звезд "Инстаграма", у него сотни тысяч завистников фолловеров

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16. Он обожает покупать драгоценности. Истинный аристократ.

17. Он с друзьями часто ведет богословские беседы. И не стесняется сообщать об этом всему миру.

18. Его скромная колесница, которая не вызывает вопросов ни у одного обычного иранца — каждый может себе ее позволить в нищей стране. Просто не хочет.

19. Есть время паковать чемоданы, а есть время... снова их паковать.

 
Ieteikt
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