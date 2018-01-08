19 ФОТО из жизни "Богатых деток Тегерана", разжигающих костер протестов в Иране
В Иране продолжаются протесты, в основе которых лежит одна простая мысль, "внезапно" пришедшая в голову народу: "Если санкции с нас сняли, почему жить-то нам, простым людям, лучше не стало?!". В общем, в стране чудовищное неравенство в доходах, при этом дети элиты особо не стесняются богатства, к которому они, по большому счету, вообще не имеют никакого отношения. Не стесняются, как в NYT пишет иранский журналист Амир Ахмади Ариан демонстрировать его публично, рассекая на роскошных авто. Не стесняются выкладывать все и в интернет.
1. Скромные дщери правоверных мусульман. Конечно же, такие фото ничуть не раздражают простых иранцев, вынужденных жить по законам шариата. Они все понимают.
2. У каждого нормального иранца должно быть два паспорта, немного наличных фунтов, пяток часов и "ифон", пусть и не последней модели. У кого этого нет — с тем явно что-то не так.
3. В подарок все нормальные иранцы получают только Porsche.
4. Так отдыхают все нормальные иранцы, разве нет?
5. Обычный дом среднего класса в иране. Так там живут все нормальные люди.
6. На "Лабутенах" и в офигительной юбке. Разумеется, на отдыхе за границей, дома "предки не поймут".
7. Любимая страна для отдыха — Великобритания.
8. "Фак олл, ху донт хэв эн Ауди", как бы говорит тебе мужчина в черном.
9. Если курить кальян, то только так.
10. Вера и законы родной страны верой и законами родной страны, а музыкальные фестивали за границей — музыкальными фестивалями за границей. Не надо путать теплое с мягким!
11. "А мы такие, отдыхаем".
13. "Маршрутки" "Богатых деток Тегерана".
14. Отдых в 1574-звездочных отелях, который может себе позволить каждый нормальный иранец.
15. Saman Ghasemzadeh — одна из иранских звезд "Инстаграма", у него сотни тысяч
завистников фолловеров
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