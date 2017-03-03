20 фотографий кисок, каждую из которых можно отправить другу вместо снимка своей
Спрячь экран от посторонних глаз, потому что мы будем показывать тебе много прекрасных кисок, и ты НЕ захочешь, чтобы их видели посторонние.
1. Скажем прямо — все обожают смотреть на нежную киску.
Ashbren/Instagram
2. Даже если она немного стеснительная.
Captain.tabbycat/Instagram
3. Большую часть дня они спят.
Raturegina_/Instagram
4. Некоторые просто не могут не спать.
My_furry_babies/Instagram
5. Но иногда они удивляют нас своей активностью.
Angelbengal/Instagram
6. Некоторые люди обожают, когда их киски без волос.
Demonia_and_malvada/Instagram
7. Другие любят пушистых кисок.
Aurorapurr/Instagram
8. Некоторые киски одеваются лучше людей.
Hazellhm0211/Instagram
9. Вроде этой. Эта киска знает, как привлечь твое внимание.
Angelbengal/Instagram
10. С некоторыми весело играть в гляделки.
Siljeglefjell/Instagram
11. Не моргай!
Pearlypersians/Instagram
12. Некоторые киски буквально просят, чтобы их погладили.
Cobythecat/Instagram
13. Иногда даже слишком откровенно просят.
Littlelordreginald/Instagram
14. Но некоторые — настоящие колючки.
Kootythecat/Instagram
15. Нельзя просто так взять и не полюбоваться киской.
Akira_cat/Instagram
16. Не хочется ли тебе устроиться между этими кисками?
Aaronandbeccy/Instagram
17. Никто не может устоять перед мокрой киской.
My_lulu_cat/Instagram
18. И побороть искушение сделать ей массаж тоже очень тяжело.
Irisfold/Instagram
19. И хотя киски иногда задаются…
Binnienclydekitties/Instagram
20. Ты все им прощаешь в тот момент, когда оказываешься с ними лицом к лицу.
Xobrittneylo/Instagram