03.03.2017
17:31
 

20 фотографий кисок, каждую из которых можно отправить другу вместо снимка своей

Новости котики
Спрячь экран от посторонних глаз, потому что мы будем показывать тебе много прекрасных кисок, и ты НЕ захочешь, чтобы их видели посторонние.
20 фотографий кисок, каждую из которых можно отправить другу вместо снимка своей
1
А кто не спрятал, мы не виноваты.
shuterstock

1. Скажем прямо — все обожают смотреть на нежную киску.


Ashbren/Instagram

2. Даже если она немного стеснительная.


Captain.tabbycat/Instagram

3. Большую часть дня они спят.


Raturegina_/Instagram

4. Некоторые просто не могут не спать.


My_furry_babies/Instagram

5. Но иногда они удивляют нас своей активностью.


Angelbengal/Instagram

6. Некоторые люди обожают, когда их киски без волос.


Demonia_and_malvada/Instagram

7. Другие любят пушистых кисок.


Aurorapurr/Instagram

8. Некоторые киски одеваются лучше людей.


Hazellhm0211/Instagram

9. Вроде этой. Эта киска знает, как привлечь твое внимание.


Angelbengal/Instagram

10. С некоторыми весело играть в гляделки.


Siljeglefjell/Instagram

11. Не моргай!


Pearlypersians/Instagram

12. Некоторые киски буквально просят, чтобы их погладили.


Cobythecat/Instagram

13. Иногда даже слишком откровенно просят.


Littlelordreginald/Instagram

14. Но некоторые — настоящие колючки.


Kootythecat/Instagram

15. Нельзя просто так взять и не полюбоваться киской.


Akira_cat/Instagram

16. Не хочется ли тебе устроиться между этими кисками?


Aaronandbeccy/Instagram

17. Никто не может устоять перед мокрой киской.


My_lulu_cat/Instagram

18. И побороть искушение сделать ей массаж тоже очень тяжело.


Irisfold/Instagram

19. И хотя киски иногда задаются…


Binnienclydekitties/Instagram

20. Ты все им прощаешь в тот момент, когда оказываешься с ними лицом к лицу.


Xobrittneylo/Instagram

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!