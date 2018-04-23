20 "глюков" в компьютерных играх, которые заставляют смеяться громче, чем надо
Компьютерные игры не то, чтобы глючат прямо всегда, но это с ними периодически случается. И если игроки вовремя делают скриншот или же записывают видео, то полюбоваться на безобразие удается и нам с тобой. И посмеяться немного — тоже.
1. Наверняка у этого персонажа из Fallout: New Vegas проблемы с поиском белья подходящего размера.
Bethesda Softworks
2. Бедолага из GTA V, ставший жертвой бюрократии.
3. Так вот вы какие, однояйцевые близнецы из Sims…
4. Skyrim или очередное испытание ракеты в КНДР?!
5. Танцуй, пока молодой.
lolvideogameglitches.tumblr.com
6. Sims'тавр выходит на тропу войны.
7. Взгляд от первого лица в Fifa 14.
8. Мать своего ребенка.
9. —Уэйн Руни, а Уэйн Руни, а зачем тебе такие большие руки? —А это чтобы лучше фолить!
10. Этот Раттата больше не может ловиться в Pokemon Go. Заколебался.
lolvideogameglitches.tumblr.com
11. Майкл из GTA V выпил ЧТО-ТО НЕ ТО.
12.
Попа с руками Леброн Джеймс сглючил.
13. А вот это брутально. Лучше не играй в Skate 3.
fyeahskate3glitches.tumblr.com
14. Царь-вратарь из Fifa 14.
15. Дерсский летающий гопник, ужас нашего раёна.
lolvideogameglitches.tumblr.com
16. Женщина-краб из Saint's Row.
lolvideogameglitches.tumblr.com
17. У вас вся спина белая… шнурки развязались… горите вы, в общем, синим пламенем. Dragon Age: Origins все же жуткая игра.
BioWare
18. Да и в Fifa тоже страшно играть, без дураков.
lolvideogameglitches.tumblr.com
19. "Дорогой, а чем это вы тут занимаетесь, а, А?!"
froakev-deactivated20140312.tumblr.com