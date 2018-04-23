23.04.2018
15:46
 

20 "глюков" в компьютерных играх, которые заставляют смеяться громче, чем надо

Новости
Компьютерные игры не то, чтобы глючат прямо всегда, но это с ними периодически случается. И если игроки вовремя делают скриншот или же записывают видео, то полюбоваться на безобразие удается и нам с тобой. И посмеяться немного — тоже.
20 "глюков" в компьютерных играх, которые заставляют смеяться громче, чем надо
1
Вот подборочка глюков и багов из пары десятков игр.
simsgonewrong/GamePhysics/Reddit

1. Наверняка у этого персонажа из Fallout: New Vegas проблемы с поиском белья подходящего размера.


Bethesda Softworks

2. Бедолага из GTA V, ставший жертвой бюрократии.

3. Так вот вы какие, однояйцевые близнецы из Sims…


simsgonewrong.tumblr.com

4. Skyrim или очередное испытание ракеты в КНДР?!


Imgur.com

5. Танцуй, пока молодой.


lolvideogameglitches.tumblr.com

6. Sims'тавр выходит на тропу войны.


simsgonewrong.tumblr.com

7. Взгляд от первого лица в Fifa 14.


giphy.com

8. Мать своего ребенка.


reddit.com

9. —Уэйн Руни, а Уэйн Руни, а зачем тебе такие большие руки? —А это чтобы лучше фолить!


youtube.com

10. Этот Раттата больше не может ловиться в Pokemon Go. Заколебался.


lolvideogameglitches.tumblr.com

11. Майкл из GTA V выпил ЧТО-ТО НЕ ТО.


prongs19.tumblr.com

12. Попа с руками Леброн Джеймс сглючил.


reddit.com

13. А вот это брутально. Лучше не играй в Skate 3.


fyeahskate3glitches.tumblr.com

14. Царь-вратарь из Fifa 14.


4GIFS.com

15. Дерсский летающий гопник, ужас нашего раёна.


lolvideogameglitches.tumblr.com

16. Женщина-краб из Saint's Row.


lolvideogameglitches.tumblr.com

17. У вас вся спина белая… шнурки развязались… горите вы, в общем, синим пламенем. Dragon Age: Origins все же жуткая игра.


BioWare

18. Да и в Fifa тоже страшно играть, без дураков.


lolvideogameglitches.tumblr.com

19. "Дорогой, а чем это вы тут занимаетесь, а, А?!"


froakev-deactivated20140312.tumblr.com

20. Пока, я Марио, и отныне я буду сниться тебе в кошмарах!


imgur.com

 
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