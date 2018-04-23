20 "глюков" в компьютерных играх, которые заставляют смеяться громче, чем надо

Компьютерные игры не то, чтобы глючат прямо всегда, но это с ними периодически случается. И если игроки вовремя делают скриншот или же записывают видео, то полюбоваться на безобразие удается и нам с тобой. И посмеяться немного — тоже.