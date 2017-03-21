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Skats.lv
21.03.2017
12:11
3
20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
Новости
В стрит-фото есть своя особая магия, магия момента и настоящей жизни. Особенно, когда такие фотографии делает настоящий профессионал.
1
Автор — Александр Петросян и мы настоятельно рекомендуем подписаться на
его "Инстаграм"
, потому что мы физически не можем скопировать сюда все, что нам бы хотелось, так много у него действительно крутых снимков. Все подписи (или их отсутствие) ниже — авторские.
DELFI
2
Котофото.
Petrosphotos/Instagram
3
Разные люди.
Petrosphotos/Instagram
4
Питерская погода может настичь почти везде!
Petrosphotos/Instagram
5
Сегодня у Исаакиевского собора.
Petrosphotos/Instagram
6
Праздники прошли — настали будни.
Petrosphotos/Instagram
7
Сказки дедушки МукУ.
Petrosphotos/Instagram
8
Особенности местного зимования.
Petrosphotos/Instagram
9
Случай на Дворцовой.
Petrosphotos/Instagram
10
За взаимопонимание!
Petrosphotos/Instagram
11
Petrosphotos/Instagram
12
Все как обычно.
Petrosphotos/Instagram
13
Набережная.
Petrosphotos/Instagram
14
Реклама и жизнь.
Petrosphotos/Instagram
15
Мадонна ВДВ.
Petrosphotos/Instagram
16
День вороны.
Petrosphotos/Instagram
17
1 апреля.
Petrosphotos/Instagram
18
Petrosphotos/Instagram
19
Дела сердечные.
Petrosphotos/Instagram
20
Случайный портрет эрмитажного чопа.
Petrosphotos/Instagram
21
Переход.
Petrosphotos/Instagram
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
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Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
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