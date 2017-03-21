21.03.2017
12:11
3

20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург

Новости
В стрит-фото есть своя особая магия, магия момента и настоящей жизни. Особенно, когда такие фотографии делает настоящий профессионал.
20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
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Автор — Александр Петросян и мы настоятельно рекомендуем подписаться на его "Инстаграм", потому что мы физически не можем скопировать сюда все, что нам бы хотелось, так много у него действительно крутых снимков. Все подписи (или их отсутствие) ниже — авторские.
DELFI


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
2
Котофото.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
3
Разные люди.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
4
Питерская погода может настичь почти везде!
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
5
Сегодня у Исаакиевского собора.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
6
Праздники прошли — настали будни.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
7
Сказки дедушки МукУ.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
8
Особенности местного зимования.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
9
Случай на Дворцовой.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
10
За взаимопонимание!
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
11
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
12
Все как обычно.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
13
Набережная.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
14
Реклама и жизнь.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
15
Мадонна ВДВ.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
16
День вороны.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
17
1 апреля.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
18
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
19
Дела сердечные.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
20
Случайный портрет эрмитажного чопа.
Petrosphotos/Instagram


20 мастерских уличных фото, на которых ты увидишь настоящий Санкт-Петербург
21
Переход.
Petrosphotos/Instagram
 
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