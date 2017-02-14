20 пончиков, свидание с которыми 14 февраля прошло бы лучше, чем с твоим парнем
Ты знаешь, что самые романтичные любовные истории включают в себя пончики?! Да-да, и мы тебе это сейчас безусловно докажем.
1. Особенно, если это пончики вместе с Nutella.
doughnut_time/Instagram
2. Этот пончик с карамельными сушками был бы так добр к тебе!
doughnut_time/Instagram
3. А эти "сердечки" никогда бы тебя не подвели.
sevendonutsrostov/Instagram
4. Этот всегда бы тебя внимательно слушал.
emmmarella/Instagram
5. С этим ты бы познакомилась в вегетарианском магазине. Вышли бы вы вместе.
mollyashworth/Instagram
6. С этим тебя бы познакомили друзья. Сначала ты бы его возненавидела, но потом поняла, что жить без него не можешь.
doughbardoughnuts/Instagram
7. С этим ты была знакома целую вечность и вы просто общались, пока в один прекрасный день ты не посмотрела на его обсыпку совсем другими глазами!
mariaameliadoces/Instagram
8. Этот пончик забрал бы тебя из дома с цветами.
stardonuts_nn/Instagram
9. А эти бы сказали, как по-настоящему прелестно ты выглядишь сегодня вечером.
donutsstrites/Instagram
10. Эти бы отвели тебя в самый лучший ресторан города.
dotdonuts/Instagram
11. Этот не сводил бы с тебя глаз весь вечер.
waldorforlando/Instagram
12. Эти милашки бы всегда придерживали для тебя дверь.
krispykreme/Instagram
13. А эти бы романтично проводили тебя до дома.
thegastronomical/Instagram
14. Эти бы позвонили тебе сразу после свидания — чтобы пригласить на следующее.
katy_cake_24/Instagram
15. А эти устраивали бы для тебя сюрприз за сюрпризом.
man2v/Instagram
16. Эти приносили бы тебе чай в постель каждое утро.
makibayashi211/Instagram
17. Этот безумно понравился бы твоим родителями. А они — ему.
nazzybaker/Instagram
18. Эти сделали бы тебе самое романтичное в мире предложение руки и сердца.
blakeminhokim/Instagram
19. А за этих ты бы вышла замуж во время маленькой, чисто семейной церемонии лишь с родными и близкими друзьями.
rainbowplantlife/Instagram
20. С этим ты бы жила вместе — долго и счастливо.
dianah22/Instagram
21. И ваши внуки бы рассказали своим друзьям историю самой большой любви — вашу историю.
ericomiyashita/Instagram