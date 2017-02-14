14.02.2017
18:07
 

20 пончиков, свидание с которыми 14 февраля прошло бы лучше, чем с твоим парнем

Новости
Ты знаешь, что самые романтичные любовные истории включают в себя пончики?! Да-да, и мы тебе это сейчас безусловно докажем.
20 пончиков, свидание с которыми 14 февраля прошло бы лучше, чем с твоим парнем
1
День всех влюбленных без пончика — неполноценен.
DELFI

1. Особенно, если это пончики вместе с Nutella.


doughnut_time/Instagram

2. Этот пончик с карамельными сушками был бы так добр к тебе!


doughnut_time/Instagram

3. А эти "сердечки" никогда бы тебя не подвели.


sevendonutsrostov/Instagram

4. Этот всегда бы тебя внимательно слушал.


emmmarella/Instagram

5. С этим ты бы познакомилась в вегетарианском магазине. Вышли бы вы вместе.


mollyashworth/Instagram

6. С этим тебя бы познакомили друзья. Сначала ты бы его возненавидела, но потом поняла, что жить без него не можешь.


doughbardoughnuts/Instagram

7. С этим ты была знакома целую вечность и вы просто общались, пока в один прекрасный день ты не посмотрела на его обсыпку совсем другими глазами!


mariaameliadoces/Instagram

8. Этот пончик забрал бы тебя из дома с цветами.


stardonuts_nn/Instagram

9. А эти бы сказали, как по-настоящему прелестно ты выглядишь сегодня вечером.


donutsstrites/Instagram

10. Эти бы отвели тебя в самый лучший ресторан города.


dotdonuts/Instagram

11. Этот не сводил бы с тебя глаз весь вечер.


waldorforlando/Instagram

12. Эти милашки бы всегда придерживали для тебя дверь.


krispykreme/Instagram

13. А эти бы романтично проводили тебя до дома.


thegastronomical/Instagram

14. Эти бы позвонили тебе сразу после свидания — чтобы пригласить на следующее.


katy_cake_24/Instagram

15. А эти устраивали бы для тебя сюрприз за сюрпризом.


man2v/Instagram

16. Эти приносили бы тебе чай в постель каждое утро.


makibayashi211/Instagram

17. Этот безумно понравился бы твоим родителями. А они — ему.


nazzybaker/Instagram

18. Эти сделали бы тебе самое романтичное в мире предложение руки и сердца.


blakeminhokim/Instagram

19. А за этих ты бы вышла замуж во время маленькой, чисто семейной церемонии лишь с родными и близкими друзьями.


rainbowplantlife/Instagram

20. С этим ты бы жила вместе — долго и счастливо.


dianah22/Instagram

21. И ваши внуки бы рассказали своим друзьям историю самой большой любви — вашу историю.


ericomiyashita/Instagram

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!