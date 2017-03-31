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Пятница, 31 марта 2017 года
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Skats.lv
31.03.2017
15:52
2
20 причин, почему коровы — на самом деле просто очень большие собаки
Новости
Что для тебя корова? Источник молока, стейков и кожи для обуви? А знаешь ли ты, что корова на самом деле — ничем не хуже собаки?!
1
Предупреждаем: есть стейки после просмотра этого поста станет немножечко сложнее.
DELFI
1. Коровы обожают, когда с ними играются.
i.imgur.com
2. И целуются.
i.imgur.com
3. Коров можно обучить трюкам!
giphy.com
4. Коровы любят нежиться на солнышке со своим лучшим другом.
reddit.com
5. Любят, когда их почесывают.
i.imgur.com
6. Обожают обнимашки и дремать на солнце. Одновременно!
i.imgur.com
7. Коровы игривы!
reddit.com
8. Они играют в мяч!
reddit.com
9. И с радиоуправляемыми машинками!
reddit.com
10. Их можно выгуливать.
reddit.com
11. Им нравится мягкая подстилка.
i.imgur.com
12. И ТЫ в качестве таковой.
reddit.com
13. Они попросту лохматые!
reddit.com
14. Очень пушистые.
reddit.com
15. Милые!
reddit.com
16. Попросту говоря — они вылитые собаки.
reddit.com
17. Ну чем они не собаки, а? А?!
reddit.com
18. Тоже ловят языком снежинки.
i.imgur.com
19. Обожают носиться по полую в первый погожий денек.
i.imgur.com
20. Все как у собак! Гав!
reddit.com
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
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DELFI
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