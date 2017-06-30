22 фото, "рвущие шаблон" каждому, кто не верит в то, что мужчины и макияж — вполне ОК

Кто сказал, что косметика — удел только прекрасных дам? Ты?! Тогда у нас для тебя есть 22 фотографий, которые доказывают обратное.