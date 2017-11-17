22 яркие татуировки для тех, кто тоже хочет, но пока не знает что

Начало зимы — отличное время сделать что-то… ну, новое. Например — татуировку. Если ты уже хочешь, но пока не знаешь — что именно, то вот 22 идеи для вдохновения.