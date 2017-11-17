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17.11.2017
11:01
22 яркие татуировки для тех, кто тоже хочет, но пока не знает что
Новости
Начало зимы — отличное время сделать что-то… ну, новое. Например — татуировку. Если ты уже хочешь, но пока не знаешь — что именно, то вот 22 идеи для вдохновения.
1
В цветных татуировках есть особая магическая сила.
DELFI
1. Обнажи свою внутреннюю русалку.
2. Или разлинуй "под блокнот" руку.
3. Окружи континенты яркой водичкой.
4. Или отмечай те страны, в которых удалось побывать.
5. Добавь немного цвета в свой знак зодиака.
6. Вечное напоминание о золотой осени.
7. Возможность показать свою "зеленую" натуру.
8. Немного яркого мака.
9. Или роз в пастельных тонах.
10. Тему цветов продолжает нарочито художественная водяная лилия.
11. Личный воздушный шар - для эскапистов.
12. Мандала для тех, кому близок буддизм или индуизм.
13. Что может быть ярче павлина?
14. "Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня..."
15. 3D. Как бы.
16. Или сделай просто яркое тату, ничего не значащее.
17. Это должны оценить поклонники геометрии (есть тут такие?).
18. Немного больше цвета не повредит... да, буквально, всему. Даже мороженому.
19. И черепам.
20. И электрическим лампочкам.
21. Можно, наконец, "просто" испачкать руку.
22. А можно и не просто.
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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