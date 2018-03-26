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Skats.lv
26.03.2018
16:33
23 фото, доказывающих, что потрясающий макияж не обязан быть "естественным"
Новости
"Естественность" сегодня в моде и ты не раз и не два слышала, что лучший макияж это тот, которого "не видно". Но вот 30 исключений из этого правила.
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Разумеется, мы не рекомендуем повторять это в домашних условиях. Или, скорее, только в _домашних_ условиях повторять и рекомендуем — если ты понимаешь, о чем мы.
blairangela/ssssamanthaa/marlanyamdorj/Instagram
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Ieteikt
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