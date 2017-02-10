10.02.2017
15:19
 

42 смешных фото, которые подарят тебе идею для твоего следующего смешного фото

Новости
Думаешь, как бы так извернуться и запостить в социальные сети что-то эдакое? Ну, лови четыре десятка идей!
42 смешных фото, которые подарят тебе идею для твоего следующего смешного фото
1
И не благодари.
DELFI

1. "Алло? Да, это собака".


imgur.com

2. Никогда больше ты не посмотришь на эти таблички в магазинах так, как прежде.


Twitter: @wroetoshaw

3. Учитель написал — учитель доказал. Мужик. И учитель.


imgur.com

4. Лучшая туристическая серия селфи. Попробуй как-нибудь.

http://deaddreamers.tumblr.com/post/93115022749/best-photoset-ive-ever-seen

5. "…если понят, то не так".


picsinpics.com

6."Я и мой брат-дебил".


reddit.com

7.


reddit.com

8. Никто не помогал делать праздничный стол? Гони их в шею, вот что.


Twitter: @Namastaywoke

9. Когда слишком увлекся фотографированием вкусной штуки и наклонил ее слишком сильно…


imgur.com

10. Зимняя одежда — ожидание и реальность.


Adam Ellis / BuzzFeed

11.


imgur.com

12. Лучшее. Селфи. В мире.

13. Подари папе палку для селфи — вдруг он тебя тоже удивит?


Twitter: @ovoxchlo

14. Трилогия.

http://sharpless.tumblr.com/post/94580364239/wettestelk-a-trilogy

15. Девушки! Дарите это своим парням на 23 февраля!

https://zackisontumblr.tumblr.com/post/148466534322

16. Когда механизм "клин клином вышибают" дал сбой.


imgur.com

17.


imgur.com

18. Наглая чайка.


imgur.com

19. Когда незнакомец просит у тебя "фото в лифчике".


weknowmemes.com

20. Ох, дети.


Twitter: @madddiiison

21. Плохо, когда тебя арестовывают в парикмахерской. По возможности избегай этого.


reddit.com

22. Интернет открыл для себя, что вышитые вещи с изнанки выглядят забавно! Быстрее, найди что-то с вышивкой и запости фоточку в "Инстаграм", пока это не стало новым трендом!!!


thesixler.tumblr.com

23. Если лошади можно, то почему нам нельзя?!


atane.tumblr.com

24.


reddit.com

25. Чихни на кота и запости получившееся фото в интернет!


setheverman.tumblr.com

26. Лучшая. Визуализация. Ограбления. Всех. Времен. И. Народов.


reddit.com

27. Рекламным агентствам на заметку.


Twitter: @jeremylafty

28. Теперь ты знаешь, что делать с глазами своего старого медвежонка.


reddit.com

29.


hand.tumblr.com

30. А у тебя есть знакомая злая старая швабра?! Нет, тетя Клава из школьной столовой не в счет.


Twitter: @geekylonglegs

31. Ой, как неудобно…


imgur.com

32. А вот это очень даже удобно!


imgur.com

33.


imgur.com

34. Смешно, но мы не рекомендуем ставить такие эксперименты на своей собаке.


imgur.com

35. В глаза смотри! В глаза смотри, су…


imgur.com

36. Ох, как неудобно-2.


imgur.com

37.

38. То неловкое чувство, когда ты знаешь, из какой картины выдрана картинка на этикетке…

39.


reddit.com

40.


reddit.com

41. Когда "большая черная подушка" на самом деле оказывается другой собакой.


reddit.com

42. Не поспоришь.


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Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!