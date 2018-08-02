42 смешных ФОТО, которые подарят тебе идею для твоего следующего смешного фото
Думаешь, как бы так извернуться и запостить в социальные сети что-то эдакое? Ну, лови четыре десятка идей!
1. "Алло? Да, это собака".
2. Никогда больше ты не посмотришь на эти таблички в магазинах так, как прежде.
3. Учитель написал — учитель доказал. Мужик. И учитель.
4. Лучшая туристическая серия селфи. Попробуй как-нибудь.
5. "…если понят, то не так".
6."Я и мой брат-дебил".
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8. Никто не помогал делать праздничный стол? Гони их в шею, вот что.
9. Когда слишком увлекся фотографированием вкусной штуки и наклонил ее слишком сильно…
10. Зимняя одежда — ожидание и реальность.
Adam Ellis / BuzzFeed
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12. Лучшее. Селфи. В мире.
Don't ask me how I managed to take this because I'm not entirely sure pic.twitter.com/9Xtu65PdL6— beth k (@CakeLikeBeth) 24 декабря 2015 г.
13. Подари папе палку для селфи — вдруг он тебя тоже удивит?
14. Трилогия.
15. Девушки! Дарите это своим парням на 23 февраля!
16. Когда механизм "клин клином вышибают" дал сбой.
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18. Наглая чайка.
19. Когда незнакомец просит у тебя "фото в лифчике".
20. Ох, дети.
21. Плохо, когда тебя арестовывают в парикмахерской. По возможности избегай этого.
22. Интернет открыл для себя, что вышитые вещи с изнанки выглядят забавно! Быстрее, найди что-то с вышивкой и запости фоточку в "Инстаграм", пока это не стало новым трендом!!!
23. Если лошади можно, то почему нам нельзя?!
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25. Чихни на кота и запости получившееся фото в интернет!
26. Лучшая. Визуализация. Ограбления. Всех. Времен. И. Народов.
27. Рекламным агентствам на заметку.
28. Теперь ты знаешь, что делать с глазами своего старого медвежонка.
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30. А у тебя есть знакомая злая старая швабра?! Нет, тетя Клава из школьной столовой не в счет.
31. Ой, как неудобно…
32. А вот это очень даже удобно!
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34. Смешно, но мы не рекомендуем ставить такие эксперименты на своей собаке.
35. В глаза смотри! В глаза смотри, су…
36. Ох, как неудобно-2.
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This is the cockiest hospital i have ever seen pic.twitter.com/4bUCB8F0Ia— Jermaine Warren (@iamjermainew) 12 ноября 2015 г.
38. То неловкое чувство, когда ты знаешь, из какой картины выдрана картинка на этикетке…
The perils of not knowing your art. 😆 pic.twitter.com/dXsouRpkXs— Helen Ayres (@Raphaelite_Girl) 4 июня 2016 г.