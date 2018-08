42 смешных ФОТО, которые подарят тебе идею для твоего следующего смешного фото

imgur.com



Twitter: @wroetoshaw



imgur.com



picsinpics.com



reddit.com



reddit.com



Twitter: @Namastaywoke



imgur.com



Adam Ellis / BuzzFeed



imgur.com

Don't ask me how I managed to take this because I'm not entirely sure pic.twitter.com/9Xtu65PdL6— beth k (@CakeLikeBeth) 24 декабря 2015 г.