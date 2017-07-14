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Skats.lv
14.07.2017
11:43
50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
Новости
Made in Latvia
Потому что тебе уже приходилось выходить на улицу этим летом. Или же ты планируешь это сделать в обозримом будущем.
1
Когда оделся поприкольнее, вышел на улицу, а тут раз — и лето наступило.
LETA
2
Когда решил назло лету не брать зонтик… и остро пожалел об этом.
LETA
3
Когда надо работать на улице, невзирая на лето.
LETA
4
Когда прикупил самую модную обувь для этого лета.
LETA
5
Ой, не смотри на фото выше. Самая модная обувь этим летом — вот она!
LETA
6
Когда под влиянием чудесного лета забыл, как в авто выключаются дворники.
LETA
7
Когда привык смотреть на лето вот так.
LETA
8
Когда невольно начинаешь одеваться и краситься так, чтобы хорошо выглядеть с зонтиком.
LETA
9
И вообще — всерьез задумался о покупке реально модного зонтика, потому что только ими этим летом и можно хвастаться.
LETA
10
Потому что обувью… ну, ты понимаешь.
LETA
11
Хотя…
LETA
12
Не смотри на лето так!!! Лучше смотри еще больше фото в альбоме — и ищи себя. Мы знаем — ты найдешь. Лето такое, что ж поделать.
LETA
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты