14.07.2017
11:43
 

50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"

Новости Made in Latvia
Потому что тебе уже приходилось выходить на улицу этим летом. Или же ты планируешь это сделать в обозримом будущем.
50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
1
Когда оделся поприкольнее, вышел на улицу, а тут раз — и лето наступило.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
2
Когда решил назло лету не брать зонтик… и остро пожалел об этом.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
3
Когда надо работать на улице, невзирая на лето.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
4
Когда прикупил самую модную обувь для этого лета.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
5
Ой, не смотри на фото выше. Самая модная обувь этим летом — вот она!
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
6
Когда под влиянием чудесного лета забыл, как в авто выключаются дворники.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
7
Когда привык смотреть на лето вот так.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
8
Когда невольно начинаешь одеваться и краситься так, чтобы хорошо выглядеть с зонтиком.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
9
И вообще — всерьез задумался о покупке реально модного зонтика, потому что только ими этим летом и можно хвастаться.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
10
Потому что обувью… ну, ты понимаешь.
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
11
Хотя…
LETA


50 фото рижан, сделанных этим "летом", глядя на которые ты скажешь: "Да, это я!"
12
Не смотри на лето так!!! Лучше смотри еще больше фото в альбоме — и ищи себя. Мы знаем — ты найдешь. Лето такое, что ж поделать.
LETA

 
Ieteikt
ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас ФОТО ДНЯ: Что в Риге положили на ремонт на улице Бривибас   (5)
Никогда такого не было и вот опять. 25 фото, на которых рижане невыносимо страдают Никогда такого не было и вот опять. 25 фото, на которых рижане невыносимо страдают   (9)
Братки, модные купальники, любовные утехи: как выглядели латвийские пляжи в 90-х Братки, модные купальники, любовные утехи: как выглядели латвийские пляжи в 90-х   (26)
Как себя ощущают рижане во время саммита? За решеткой и с черным мешком на голове Как себя ощущают рижане во время саммита? За решеткой и с черным мешком на голове   (12)
Редкие архивные фото: бои за Ригу и жизнь в столице Латвии с 1941 по 1945 годы Редкие архивные фото: бои за Ригу и жизнь в столице Латвии с 1941 по 1945 годы   (32)
Рижане, учитесь: как русские переживают тридцатиградусный мороз в Красноярске Рижане, учитесь: как русские переживают тридцатиградусный мороз в Красноярске   (2)
Уникальные фото: как рижане 16 лет назад встречали Новый год Уникальные фото: как рижане 16 лет назад встречали Новый год   (6)
Царская, свободная, советская Рига: культовые места, которые изменились до неузнаваемости Царская, свободная, советская Рига: культовые места, которые изменились до неузнаваемости   (26)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!