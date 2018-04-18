18.04.2018
16:25
 

А кривые ручки-то, вот они! 21 "фотошопный" ляп из рекламы крупных брендов

Новости
"Фотошоп" и прочие графические редакторы — прекрасные инструменты, при условии, что ими пользуются разумно и исходные фотографии не слишком ужасны. Но иногда что-то идет не так и на свет появляется ВОТ ЭТО.
А кривые ручки-то, вот они! 21 "фотошопный" ляп из рекламы крупных брендов
1
И ладно бы речь шла о ляпах обычных людей. Так нет — это ведь реклама и за ее создание кто-то получил деньги.
Publicitātes attēli

1. Когда у камня внезапно выросла нога.


Shiseido/Photoshop Disasters

2. Худее, еще худее!


Ralph Lauren/Photoshop Disasters

3. Беда с правой ногой!


J. Crew/Photoshop Disasters

4. Ох уж этот промежуток между ног — многим он никак не дается.


Target/Photoshop Disasters

5. С левой подмышкой просто беда. Да и с левой рукой тоже что-то не то…


Target/Photoshop Disasters

6. А вторая нога-то где?! Да и первая, похоже, вывихнута немножк.


H&M/Photoshop Disasters

7. Когда талию надо сделать действительно осиной, а времени нет…


Forever/Photoshop Disasters

8. Опять беда с ногами — одна ушла погулять, вторая даже и не поймешь сразу откуда растет.


Urban Outfitters/Photoshop Disasters

9. Какая-то странная у нее рука…


The Limited/Photoshop Disasters

10. "Где будем делать талию?" — буквально.


Ann Taylor Loft/Photoshop Disasters

11. И на "дизайнеров" Victoria's Secret бывает проруха — отпилили модели руку и не заметили.


Victoria's Secret/Photoshop Disasters

12. За такое отпиливание рук у детей лишают квартальной премии.


J. Crew/Photoshop Disasters

13. А это что, за, простите, чайник?!


Target/Photoshop Disasters

14. Чик-чик — и готово!


Zara/Photoshop Disasters

15. Обувь исключительно для трехруких?


Vans/Photoshop Disasters

16. Корсет не надевай, талию подрезай.


Amazon/Photoshop Disasters

17. Очередной типичный случай утерянной ноги.


Victoria's Secret/Photoshop Disasters

18. Мы уже почти устали от небрежной работы с талиями моделей.


Victoria's Secret/Photoshop Disasters

19. Или очень острый локоток левой руки или у какого "дизайнера" мышь в руке дрогнула.


Nordstrom Rack/Photoshop Disasters

20. Это как-то ну очень грубо. Прямо героиня какого-нибудь "пиксаровского" мультфильма с гипертрофированной верхней частью.


Ralph Lauren/Photoshop Disasters

21. Надеемся, это не заразно.


Target/Photoshop Disasters

 
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