А кривые ручки-то, вот они! 21 "фотошопный" ляп из рекламы крупных брендов
"Фотошоп" и прочие графические редакторы — прекрасные инструменты, при условии, что ими пользуются разумно и исходные фотографии не слишком ужасны. Но иногда что-то идет не так и на свет появляется ВОТ ЭТО.
1. Когда у камня внезапно выросла нога.
2. Худее, еще худее!
Ralph Lauren/Photoshop Disasters
3. Беда с правой ногой!
4. Ох уж этот промежуток между ног — многим он никак не дается.
5. С левой подмышкой просто беда. Да и с левой рукой тоже что-то не то…
6. А вторая нога-то где?! Да и первая, похоже, вывихнута немножк.
7. Когда талию надо сделать действительно осиной, а времени нет…
8. Опять беда с ногами — одна ушла погулять, вторая даже и не поймешь сразу откуда растет.
Urban Outfitters/Photoshop Disasters
9. Какая-то странная у нее рука…
The Limited/Photoshop Disasters
10. "Где будем делать талию?" — буквально.
Ann Taylor Loft/Photoshop Disasters
11. И на "дизайнеров" Victoria's Secret бывает проруха — отпилили модели руку и не заметили.
Victoria's Secret/Photoshop Disasters
12. За такое отпиливание рук у детей лишают квартальной премии.
13. А это что, за, простите, чайник?!
14. Чик-чик — и готово!
15. Обувь исключительно для трехруких?
16. Корсет не надевай, талию подрезай.
17. Очередной типичный случай утерянной ноги.
Victoria's Secret/Photoshop Disasters
18. Мы уже почти устали от небрежной работы с талиями моделей.
Victoria's Secret/Photoshop Disasters
19. Или очень острый локоток левой руки или у какого "дизайнера" мышь в руке дрогнула.
Nordstrom Rack/Photoshop Disasters
20. Это как-то ну очень грубо. Прямо героиня какого-нибудь "пиксаровского" мультфильма с гипертрофированной верхней частью.
Ralph Lauren/Photoshop Disasters