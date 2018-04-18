А кривые ручки-то, вот они! 21 "фотошопный" ляп из рекламы крупных брендов

"Фотошоп" и прочие графические редакторы — прекрасные инструменты, при условии, что ими пользуются разумно и исходные фотографии не слишком ужасны. Но иногда что-то идет не так и на свет появляется ВОТ ЭТО.