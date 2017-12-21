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Skats.lv
21.12.2017
16:59
1
Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
Новости
Фотохудожник Пьянек с помощью многократного увеличения снимает повседневные вещи, превращая их в настоящие шедевры. Не веришь? Смотри!
1
Кажется, это необработанный алмаз, правда? А вот и нет — всего лишь песчинка сахара.
Pyanek/Facebook
2
Таинственная метка "Х". Может быть Икс-Мэны? Нет! Это обычная буква "икс" с не менее обычной клавиатуры!
Pyanek/Facebook
3
Шариковая ручка в многократном увеличении.
Pyanek/Facebook
4
Полет кометы в космосе? Спагеттина!
Pyanek/Facebook
5
Похожая на какую-то еду серная головка спички.
Pyanek/Facebook
6
Похоже не ковер, но на самом деле — страницы книги!
Pyanek/Facebook
7
Обычный пляжный камушек.
Pyanek/Facebook
8
Чайный пакетик!
Pyanek/Facebook
9
Кукурузная хлОпушка. Увеличенная частица нашего с вами завтрака.
Pyanek/Facebook
10
Лезвие ножа.
Pyanek/Facebook
11
Мочалка.
Pyanek/Facebook
12
Павиллион Лондонского музея изобразительных искусств. Шутка. Пена!
Pyanek/Facebook
13
Красивый латунный шуруп.
Pyanek/Facebook
14
Мерзкая губная помада. Больше работ Пянека ты можете увидеть на его личной
странице
, более того, все эти фотки можно качать и использовать бесплатно, ведь Пьянек придерживается мнения, что искусство должно быть бесплатным!
Pyanek/Facebook
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты