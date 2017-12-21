21.12.2017
16:59
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Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется

Новости
Фотохудожник Пьянек с помощью многократного увеличения снимает повседневные вещи, превращая их в настоящие шедевры. Не веришь? Смотри!
Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
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Кажется, это необработанный алмаз, правда? А вот и нет — всего лишь песчинка сахара.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
2
Таинственная метка "Х". Может быть Икс-Мэны? Нет! Это обычная буква "икс" с не менее обычной клавиатуры!
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
3
Шариковая ручка в многократном увеличении.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
4
Полет кометы в космосе? Спагеттина!
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
5
Похожая на какую-то еду серная головка спички.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
6
Похоже не ковер, но на самом деле — страницы книги!
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
7
Обычный пляжный камушек.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
8
Чайный пакетик!
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
9
Кукурузная хлОпушка. Увеличенная частица нашего с вами завтрака.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
10
Лезвие ножа.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
11
Мочалка.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
12
Павиллион Лондонского музея изобразительных искусств. Шутка. Пена!
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
13
Красивый латунный шуруп.
Pyanek/Facebook


Алмаз? Нет, это песчинка сахара. И еще 13 макрофото, на которых все не то, чем кажется
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Мерзкая губная помада. Больше работ Пянека ты можете увидеть на его личной странице, более того, все эти фотки можно качать и использовать бесплатно, ведь Пьянек придерживается мнения, что искусство должно быть бесплатным!
Pyanek/Facebook
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!