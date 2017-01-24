Архиполезно. 17 придумок, которые хочется взять и со всей силы внедрить в твою жизнь
В мире существует много интересного. И умного. И просто такого, что хочется взять и внедрить в нашу с вами жизнь. Вот 17 примеров.
1. Грузовой лифт, которым можно управлять ногами.
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2. Как должно выглядеть то, от чего остались только руины. Цена вопроса — лист прозрачного пластика и труд художника.
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3. Скоро во всех кофейнях Риги — модное латте "Работы Дали".
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4. Где-то бывает два типа корзинок в магазинах — владельцы одних хотят, чтобы к ним подходили с вопросом "Могу ли я чем-то помочь", а других — не хотят.
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5. Ложки со встроенными зубочистками. Ну, кто первый у нас сделает, кто?!
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6. "Дверной звонок", должен быть в каждом музыкальном магазине.
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7. Еще одна идея для тематического заведения.
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8. Скамейка, подстраивающаяся под нужды людей.
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9. "Если заденете этот знак — заденете мост". В Риге, говорят, есть один мост, где вечно застревают фуры.
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10. Дверь в приюте для страдающих от Альцгеймера в виде книжной полки. Модифицируйте идею под свои нужды.
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11. Скамейка для пикников для посетителей любого роста и возраста.
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12. Кто-то помнит про все эти допустимые миллиметры на покрышках?! Будьте проще, пишите буквами!
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13. Палочки, которые ни к чему не обязывают.
Twitter: @analisabautista
14. Церковь, которая использует солнечные панели буквально божественно.
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15. О, как нам этого не хватает в супермаркетах с их экзотическими фруктами и овощами — наклеек с оптимальным цветом!
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16. Какой город в Латвии первым сделает парковки для велосипедов со встроенными насосами?!
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17. Да и вообще — будьте проще и не ищите сложных путей!
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