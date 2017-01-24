24.01.2017
18:06
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Архиполезно. 17 придумок, которые хочется взять и со всей силы внедрить в твою жизнь

Новости
В мире существует много интересного. И умного. И просто такого, что хочется взять и внедрить в нашу с вами жизнь. Вот 17 примеров.
Архиполезно. 17 придумок, которые хочется взять и со всей силы внедрить в твою жизнь
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И не говори потом, что мы не предлагали.
DELFI

1. Грузовой лифт, которым можно управлять ногами.


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2. Как должно выглядеть то, от чего остались только руины. Цена вопроса — лист прозрачного пластика и труд художника.


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3. Скоро во всех кофейнях Риги — модное латте "Работы Дали".


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4. Где-то бывает два типа корзинок в магазинах — владельцы одних хотят, чтобы к ним подходили с вопросом "Могу ли я чем-то помочь", а других — не хотят.


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5. Ложки со встроенными зубочистками. Ну, кто первый у нас сделает, кто?!


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6. "Дверной звонок", должен быть в каждом музыкальном магазине.


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7. Еще одна идея для тематического заведения.


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8. Скамейка, подстраивающаяся под нужды людей.


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9. "Если заденете этот знак — заденете мост". В Риге, говорят, есть один мост, где вечно застревают фуры.


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10. Дверь в приюте для страдающих от Альцгеймера в виде книжной полки. Модифицируйте идею под свои нужды.


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11. Скамейка для пикников для посетителей любого роста и возраста.


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12. Кто-то помнит про все эти допустимые миллиметры на покрышках?! Будьте проще, пишите буквами!


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13. Палочки, которые ни к чему не обязывают.


Twitter: @analisabautista

14. Церковь, которая использует солнечные панели буквально божественно.


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15. О, как нам этого не хватает в супермаркетах с их экзотическими фруктами и овощами — наклеек с оптимальным цветом!


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16. Какой город в Латвии первым сделает парковки для велосипедов со встроенными насосами?!


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17. Да и вообще — будьте проще и не ищите сложных путей!


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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!