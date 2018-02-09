09.02.2018
13:09
 

Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз

Новости
За окном зима, а значит самое время показать, как мороз иногда разукрашивает лучших "четвероногих" искусственных друзей человека — автомобили.
Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
1
И хотя большая часть фотографий просто красива, кое-кому из владельцев мы точно не завидуем.
Cicciobello-BoBo/DeviantArt, Tuuky/Imgur, omgitsjg/Reddit


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
2
Какой-то ледяной паук сплел свою ледяную паутину.
omgitsjg/Reddit


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
3
Мать-природа поработала художником с утра пораньше.
foxxxaygrandpa/Imgur


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
4
Причудливая "шторка".
Dutchapprentice/Imgur


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
5
"Бронированное" морозом стекло.
Lowback/Imgur


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
6
Мыль… замороженные пузырьки.
Tuuky/Imgur


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
7
Ну очень плотный узор.
Imgur.com


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
8
И еще немного узоров.
Likeitevenmatters/Imgur


Авто-заморозки. Топ-8 ФОТО машин, над которыми "поработал" дедушка Мороз
9
Вот что бывает, когда 20-градусные морозы приходят ВНЕЗАПНО. Машины простояли в ледяной ловушке три недели.
Cicciobello-BoBo/DeviantArt
 
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