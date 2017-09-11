11.09.2017
15:12
 

Банда "Меховые клубочки": 12 ФОТО, на которых больше, чем пара домашних животных

Новости котики, собаки
Одно домашнее животное есть у многих. Пара? У существенного процента любителей. Но три и более, да еще и разных не только пород, но и видов — это "норма" для единиц.
Банда "Меховые клубочки": 12 ФОТО, на которых больше, чем пара домашних животных
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Остальным же только остается смотреть на фотографии!
DELFI

1. "У дяди и тети больше 20 хаски. С этой проблемой они сталкиваются каждую ночь.


Xleahprescottx

2. "Мама только что перенесла тяжелую операцию на колене. Домашние животные ответственны за то, чтобы ей было удобно".


MacSkeptic

3. "Скорее всего моя вторая половинка в ванной, а кто-то хочет есть…"


BarbieMarleyBG

4. "Муж сумел запечатлеть этот милый (и редкий) момент, когда все наши домашние животные собрались вместе".


mmurdock91

5. "Девушка выдрессировала наших домашних животных так, что они не смеют зайти в спальню. Типичная утренняя картина".


JMayuga

6. "Когда папочка режет арбуз…"

7. "Так происходит почти каждый вечер…"


GraeterMcMuffin

8. "Одного не хватает…"

9. "На диване место только для двух!".

10. "Ну, у меня дома есть парочка котов… на фото еще далеко не все!".

11. "Стая! Одного опять не хватает…"

12. "Я обещаю, мы не возьмем больше собак, одной достаточно… или нет".

 
Ieteikt
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