Банда "Меховые клубочки": 12 ФОТО, на которых больше, чем пара домашних животных
Одно домашнее животное есть у многих. Пара? У существенного процента любителей. Но три и более, да еще и разных не только пород, но и видов — это "норма" для единиц.
1. "У дяди и тети больше 20 хаски. С этой проблемой они сталкиваются каждую ночь.
2. "Мама только что перенесла тяжелую операцию на колене. Домашние животные ответственны за то, чтобы ей было удобно".
3. "Скорее всего моя вторая половинка в ванной, а кто-то хочет есть…"
4. "Муж сумел запечатлеть этот милый (и редкий) момент, когда все наши домашние животные собрались вместе".
5. "Девушка выдрессировала наших домашних животных так, что они не смеют зайти в спальню. Типичная утренняя картина".
6. "Когда папочка режет арбуз…"
7. "Так происходит почти каждый вечер…"
8. "Одного не хватает…"
9. "На диване место только для двух!".
10. "Ну, у меня дома есть парочка котов… на фото еще далеко не все!".
11. "Стая! Одного опять не хватает…"
12. "Я обещаю, мы не возьмем больше собак, одной достаточно… или нет".