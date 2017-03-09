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Skats.lv
09.03.2017
01:43
Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
Новости
Ты не поверишь, но Барак Обама на днях наконец-то раскрыл истинное лицо, которое он скрывал от нас всех восемь лет своего президентства.
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И речь идет о деле мирового масштаба. Посмотри на фото — ничего не замечаешь?
DELFI
2
Барак Обама в костюме всегда был безупречен. Образец стиля, как и его супруга Мишель.
Reuters/Scanpix
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Но вот казуальные виды одежды, в частности джинсы, Бараку Обаме никак не давались. Ты только посмотри на эти "папины штаны"! Обама проносил такие скучные джинсы все восемь лет своего президентства, модные журналы устали его за это корить.
AP/Scanpix
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И тут на днях свершилось невероятное. Ты только посмотри на этого модного красавчика!
AFP/Scanpix
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Да ему впору на какую-нибудь обложку модного журнала в таком обличье лезть! Эх, Обама, Обама. Как мог ты восемь лет водить всех за нос?!
AFP/Scanpix
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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