09.03.2017
01:43
 

Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо

Новости
Ты не поверишь, но Барак Обама на днях наконец-то раскрыл истинное лицо, которое он скрывал от нас всех восемь лет своего президентства.
Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
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И речь идет о деле мирового масштаба. Посмотри на фото — ничего не замечаешь?
DELFI


Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
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Барак Обама в костюме всегда был безупречен. Образец стиля, как и его супруга Мишель.
Reuters/Scanpix


Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
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Но вот казуальные виды одежды, в частности джинсы, Бараку Обаме никак не давались. Ты только посмотри на эти "папины штаны"! Обама проносил такие скучные джинсы все восемь лет своего президентства, модные журналы устали его за это корить.
AP/Scanpix


Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
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И тут на днях свершилось невероятное. Ты только посмотри на этого модного красавчика!
AFP/Scanpix


Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо
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Да ему впору на какую-нибудь обложку модного журнала в таком обличье лезть! Эх, Обама, Обама. Как мог ты восемь лет водить всех за нос?!
AFP/Scanpix
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!