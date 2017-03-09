Барак Обама восемь лет водил всех за нос, но наконец-то показал истинное лицо

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Но вот казуальные виды одежды, в частности джинсы, Бараку Обаме никак не давались. Ты только посмотри на эти "папины штаны"! Обама проносил такие скучные джинсы все восемь лет своего президентства, модные журналы устали его за это корить.

AP/Scanpix