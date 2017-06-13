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Skats.lv
13.06.2017
12:33
Бранч на лопате. 23 фото, которые кричат: "Тарелки людям больше не нужны!"
Новости
Пока еще ты и тебе подобные используете тарелки для того, чтобы класть на них еду. Но ваши деньки сочтены.
1
Вот тебе 23 доказательства.
DELFI
1. Пора признать, что в деле поглощения пищи тарелки уходят со сцены.
reddit.com
2. Они просто больше не нужны.
reddit.com
3. У нас полно других способов подать салат.
reddit.com
4. Будь проще, жри прямо из коробок для яиц.
reddit.com
5. Зачем тарелка, если ты просто можешь закидывать еду в свою топку лопатами?!
reddit.com
6. Начос надо подавать в тележке, тарелки — для слабаков.
reddit.com
7. Нет тележки?! Ну, камней-то вокруг валом, верно?
reddit.com
8. А мусора еще больше. Идеальная посуда для свежей рыбы.
reddit.com
9. В наш век у старинных утюгов открывается второе дыхание.
reddit.com
10. Сейчас в тарелках просто больше ничего не подают.
reddit.com
11. В конце концов у нас же есть стулья, верно?!
reddit.com
12. И миниатюрные столики.
reddit.com
13. Закуски к чаю? Мы подаем их в шкафах!
reddit.com
14. Лестницы тоже хороши.
reddit.com
15. Ванные хорошо держат сок.
reddit.com
16. И теперь ты наконец-то знаешь, зачем в доме столько маленьких кубиков Lego.
reddit.com
17. Или один большой.
reddit.com
18. Завалялся лишний диск? Пускай его в дело!
reddit.com
19. Пень — лучшая тарелка.
reddit.com
20. А мороженка сама приедет к тебе на лисапедике. Аня-ня!
reddit.com
21. В общем, теперь все поняли — тарелки людям больше не нужны.
reddit.com
22. Потому что у нас есть "ипады".
reddit.com
23. Кстати, знаешь, что? Похоже, что и кружки нам тоже не нужны!!! Но это уже совсем другая история.
reddit.com
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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