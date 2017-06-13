13.06.2017
12:33
 

Бранч на лопате. 23 фото, которые кричат: "Тарелки людям больше не нужны!"

Новости
Пока еще ты и тебе подобные используете тарелки для того, чтобы класть на них еду. Но ваши деньки сочтены.
Бранч на лопате. 23 фото, которые кричат: "Тарелки людям больше не нужны!"
1
Вот тебе 23 доказательства.
DELFI

1. Пора признать, что в деле поглощения пищи тарелки уходят со сцены.


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2. Они просто больше не нужны.


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3. У нас полно других способов подать салат.


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4. Будь проще, жри прямо из коробок для яиц.


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5. Зачем тарелка, если ты просто можешь закидывать еду в свою топку лопатами?!


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6. Начос надо подавать в тележке, тарелки — для слабаков.


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7. Нет тележки?! Ну, камней-то вокруг валом, верно?


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8. А мусора еще больше. Идеальная посуда для свежей рыбы.


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9. В наш век у старинных утюгов открывается второе дыхание.


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10. Сейчас в тарелках просто больше ничего не подают.


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11. В конце концов у нас же есть стулья, верно?!


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12. И миниатюрные столики.


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13. Закуски к чаю? Мы подаем их в шкафах!


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14. Лестницы тоже хороши.


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15. Ванные хорошо держат сок.


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16. И теперь ты наконец-то знаешь, зачем в доме столько маленьких кубиков Lego.


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17. Или один большой.


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18. Завалялся лишний диск? Пускай его в дело!


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19. Пень — лучшая тарелка.


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20. А мороженка сама приедет к тебе на лисапедике. Аня-ня!


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21. В общем, теперь все поняли — тарелки людям больше не нужны.


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22. Потому что у нас есть "ипады".


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23. Кстати, знаешь, что? Похоже, что и кружки нам тоже не нужны!!! Но это уже совсем другая история.


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Понятно... я больше не хочу это видеть!