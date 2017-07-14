14.07.2017
14:44
 

Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя

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Познакомься с работами Туллиуса Хейера, бразильского художника-самоучки, который рисует гипер-реалистичные картины, которые буквально "выпрыгивают" из холста.
Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
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Его работы цифровые и то, что ты увидишь ниже — не фотографии, а цифровые рисунки. Это значит, что на нах все-все нарисовано, включая и "руки художника". Но все равно впечатляет.
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
2
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
3
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
4
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
5
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
6
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
7
Tullius Heuer


Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
8
Tullius Heuer
 
Ieteikt
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