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Skats.lv
14.07.2017
14:44
Бразильский художник рисует реалистичные картины, которые "выпрыгивают" на тебя
Новости
Познакомься с работами Туллиуса Хейера, бразильского художника-самоучки, который рисует гипер-реалистичные картины, которые буквально "выпрыгивают" из холста.
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Его работы цифровые и то, что ты увидишь ниже — не фотографии, а цифровые рисунки. Это значит, что на нах все-все нарисовано, включая и "руки художника". Но все равно впечатляет.
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Tullius Heuer
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Tullius Heuer
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Tullius Heuer
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Tullius Heuer
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Tullius Heuer
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Tullius Heuer
Ieteikt
Этот 19-летний парень создает невероятно реалистичные 3D-рисунки!
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Художник пишет реалистичные картины, балансируя на доске для серфинга
Потрясающе реалистичные миниатюры еды, сделанные из глины, старания и мелков
Невероятно реалистичные карандашные рисунки Моники Ли
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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