Быть родителем: 16 скрытых ужасов, о которых не говорят будущим мамам и папам
Подгузники, бессонные ночи и т.д. — банальности, о них тебе все уши уже прожужжали. Нет, есть приколы пострашнее. Каждый из них по отдельности — не такая и большая беда. Но когда они собираются вместе в большую стаю рассерженных пчел и начинают жалить, родители сходят с ума.
1. Дети прыгают на тебя без предупреждения. Всегда.
2. Они роняют мороженое на пол, даже когда/если ты говоришь им быть аккуратнее. А потом требуют новое! И новое тоже часто падает! И они… ох.
3. Попробуй только подумать о том, чтобы зайти в торговый центр или иное место скопления механических монстров без мелочи в карманах. И под "мелочью" мы понимаем "пара-тройка" евро.
4. Они хотят на ручки. Они не хотят на ручки, они хотят идти ножками. Нет, они хотят на ручки! И все эти требования изливаются быстрее, чем ты читаешь эти строчки. Ну, почти.
ABC
5. В твоем мусорном ведре полно "нужных" каждому ребенку вещей.
Warner Bros.
6. Каждый поход куда-либо немыслим без "детского" бюджета из 10-15 евро, которые будут потрачены — даже не сомневайся — на
полный и тотальный мусор очень нужные вещи.
Warner Bros.
7. Они бьют других детей, часто прямо у тебя на глазах. Ты и "отмазки"… вы, как — дружите?
Comedy Central
8. Они воруют игрушки у других детей, причем делают это бездарно, бесталанно и абсолютно очевидно.
9. Они способны вскружить голову кому угодно. То есть закружить. То есть… ох.
NBC
10. Они вынуждают тебя носить миллион их вещей, потеря любой из которых будет трагедией эпических масштабов.
11. Они беспрестанно просовывают пальцы во все, во что только могут просунуть.
12. Ты готовишь им горячий обед, но они не хотят есть, а через полчаса уже хотят — и тебе приходится его разогревать.
Fox
13. Они "так хотели" эту кровать, а теперь не хотят в ней спать… и это касается не только кровати.
14. Они хотят знать "приехали ли мы уже?" через пять минут после начала движения.
Columbia Pictures
15. В машине им "становится плохо", поэтому ты останавливаешься. Но ничего не происходит, и вы снова едете. Но потом им снова "становится плохо", а потом еще и еще — и ты перестаешь реагировать. И ВОТ ТОГДА ИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ПЛОХО!
TBS
16. А поздно вечером они "не устали" и "не хотят спать". Как это вообще возможно?!
Fox