Быть родителем: 16 скрытых ужасов, о которых не говорят будущим мамам и папам

Подгузники, бессонные ночи и т.д. — банальности, о них тебе все уши уже прожужжали. Нет, есть приколы пострашнее. Каждый из них по отдельности — не такая и большая беда. Но когда они собираются вместе в большую стаю рассерженных пчел и начинают жалить, родители сходят с ума.