08.08.2017
15:35
 

Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню

Новости
Ни капли "фотошопа", никаких "удачных ракурсов". Это чистая работа "по лицу" с грамотным использованием теней и перспективы.
Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
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Ее автором является 31-летняя Мими Чой из канадского Ванкувера. По профессии она была воспитателем в детском саду и даже проработала там три года. Однако потом решила, что мейкап ей ближе.
DELFI


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
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Сначала она была "как все", но в один прекрасный день, ища вдохновение к Хэллоуину, обнаружила фото мейкапа женщины с "расколотым" лицом. Решила попробовать сама… остальное история.
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
3
Быстро обнаружив пределы своего мастерства, она даже поступила в местный колледж индустрии красоты — и это помогло ей поднять свой уровень.
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
4
Никогда не недооценивай пользу образования и смотри на работы мастера!
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
5
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
6
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
7
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
8
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
9
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
10
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
11
Mimles/Instagram


Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
12
Mimles/Instagram
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!