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08.08.2017
15:35
Бывшая воспитательница создает мейкап-иллюзии, от которых напрочь сносит башню
Новости
Ни капли "фотошопа", никаких "удачных ракурсов". Это чистая работа "по лицу" с грамотным использованием теней и перспективы.
1
Ее автором является 31-летняя Мими Чой из канадского Ванкувера. По профессии она была воспитателем в детском саду и даже проработала там три года. Однако потом решила, что мейкап ей ближе.
DELFI
2
Сначала она была "как все", но в один прекрасный день, ища вдохновение к Хэллоуину, обнаружила фото мейкапа женщины с "расколотым" лицом. Решила попробовать сама… остальное история.
Mimles/Instagram
3
Быстро обнаружив пределы своего мастерства, она даже поступила в местный колледж индустрии красоты — и это помогло ей поднять свой уровень.
Mimles/Instagram
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Никогда не недооценивай пользу образования и смотри на работы мастера!
Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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Mimles/Instagram
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