Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни

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Явление четвертое — это игры сборной Канады по хоккею против сборной СССР или России. Да, они ни разу не проходили на территории Латвии (даже в 2006 году, когда Рига принимала чемпионат мира), но каждый раз они входят в дом всех любителей хоккея через телевизоры. Чем прекрасны эти игры, за что мы их там любим? Просто, кто бы в них не побеждал, в Латвии всегда найдутся люди, которые будут искренне радоваться этой победе!

Reuters/Scanpix