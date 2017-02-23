23.02.2017
17:49
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Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни

Новости
Сегодня в Латвии Большой Канадский День. Сегодня в нашу замечательную страну прибыл министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань. И Сейм Латвии ратифицировал Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (CETA). Все, что тебе надо об этом знать: 1)Мы сделали это первыми в ЕС; 2)Это очень круто для торговли между Латвией и Канадой. В общем, все здорово, и мы не смогли не вспомнить четыре явления, за которые мы УЖЕ должны быть обязаны Канаде по гроб жизни.
Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни
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Явление первое. Явление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. Разумеется, это самый главный подарок Канады нашей замечательной стране! Спасибо канадскому народу за то, что приютил, вырастил, выучил и наполнил мудростью нашего бывшего президента! Ну а с тем, что от мудрости осталось, мы уж как-нибудь сами разберемся. Не все же на готовеньком жить.
Reuters/Scanpix


Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни
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Явление второе. Явление новых самолетов Bombardier CS300, которые вот уже пару месяцев как служат в AirBaltic. Совершенно очевидно, что наша процветающая страна достойна всего самого лучшего, что сделано руками талантливого канадского народа — прекрасных, еще никем толком не опробованных в реальной эксплуатации самолетов! Производящиеся десятилетиями аналоги Airbus и Boeing — для слабаков, мы понимаем это и аплодируем стоя этим прекрасным крылатым машинам!
DELFI


Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни
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Явление третье, это, вне всякого сомнение, явление канадских военнослужащих на базе в Адажи. Пусть оно еще и не произошло и ожидается только в июне этого года, но сам факт! Мы даже не будем тут ничего особо говорить. Коню понятно, что лучше иметь иностранную армию на своей территории, чем не иметь! И как же здорово, что ее костяк составляет опытная в противостоянии с вероятным противником, закаленная в реальных боях, армия дружественной нам Канады!
Reuters/Scanpix


Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни
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Явление четвертое — это игры сборной Канады по хоккею против сборной СССР или России. Да, они ни разу не проходили на территории Латвии (даже в 2006 году, когда Рига принимала чемпионат мира), но каждый раз они входят в дом всех любителей хоккея через телевизоры. Чем прекрасны эти игры, за что мы их там любим? Просто, кто бы в них не побеждал, в Латвии всегда найдутся люди, которые будут искренне радоваться этой победе!
Reuters/Scanpix
 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!