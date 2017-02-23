Четыре явления, за которые мы должны быть обязаны Канаде по гроб жизни
Сегодня в Латвии Большой Канадский День. Сегодня в нашу замечательную страну прибыл министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань. И Сейм Латвии ратифицировал Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (CETA). Все, что тебе надо об этом знать: 1)Мы сделали это первыми в ЕС; 2)Это очень круто для торговли между Латвией и Канадой. В общем, все здорово, и мы не смогли не вспомнить четыре явления, за которые мы УЖЕ должны быть обязаны Канаде по гроб жизни.