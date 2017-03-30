Что едят на завтрак в 20 странах мира (со слов жителей этих стран)
Вот что лично ты ешь на завтрак? Что, тоже "что найду в холодильнике"? А в других странах мира едят другую еду. Хотя в некоторых — и не радикально другую.
1. В Нидерландах — тосты с обсыпкой, да еще и поверх Nutella или масла. Не шутка!
2. В Германии, как и у нас, завтраком может быть что угодно.
3. В Турции на завтрак едят хлеб, сыр, оливки, масло, мед, джем, яйца и свежие овощи. Прям как нормальные европейцы, если ты понимаешь, о чем мы.
4. В испанской Андалузии люди не заморачиваются и просто поливают хлеб оливковым маслом и посыпают солью. Хочется разнообразия? Чеснок и помидоры тебе в помощь. Раз-раз — и завтрак готов!
5. Старый добрый британский завтрак, плотный и очень сытный — яйца, тосты, бобы, сосиски и черный пудинг.
6. В Италии люди начинают день с чашечки капучино с типичным местным рогаликом (cornetto), который менее жирный сам по себе, но может быть начинен сладким кремом.
7. Pączki или пончики в желе — типичный утренний завтрак в Польше.
8. Banitza — болгарский завтрак. Состоит из слоеного теста, яиц и сыра Фета.
9. Мы перебираемся в Азию и все становится еще интереснее. Pandesal — булочная основа завтрака филиппинца. На нее можно нанести все, что угодно.
10. Китай большой, но один из вариантов завтрака — youtiao (хорошо пропеченное тесто, что-то типа "хвороста") с соевым молоком. Макать первое во второе — и есть.
11. Вьетнамцы любят поплотнее — рис с жаренной свининой, яйцом и овощами.
12. В Малайзии на завтрак едят nasi lemak. Это рис, приготовленный в кокосовом молоке с листьями пандана. Подается с разным гарниром и считается практически национальным блюдом страны.
13. Корейцы не видят особой разницы между завтраком, обедом и ужином в плане еды. Так что на завтрак там может быть все, что угодно.
14. Рисовая каша с рыбой, свининой или яйцами — основа питательного завтрака в Сингапуре.
15. В Индии на завтрак едят masala puri. Помидоры и прочие овощи со специями и лепешками.
16. Иран? Там в почете гуляш, причем очень сытный и наваристый.
17. В Израиле и завтрак не завтрак, если на столе нет shakshuka, которая состоит из яиц, перца, чеснока и томатного соуса.
18. В Марокко все богато, в основном всякими пастами-сладостями. В основе — яйца и хлеб.
19. В Венесуэле на завтрак обожают cachapas. Фактически — кукурузные блинчики с сыром и мясом.
20. Ну а в Бразилии завтракают хлебом, кофе и свежими фруктами.
Что, тоже теперь кушать хочется? Муахаха!