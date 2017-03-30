30.03.2017
16:19
 

Что едят на завтрак в 20 странах мира (со слов жителей этих стран)

Новости
Вот что лично ты ешь на завтрак? Что, тоже "что найду в холодильнике"? А в других странах мира едят другую еду. Хотя в некоторых — и не радикально другую.
Что едят на завтрак в 20 странах мира (со слов жителей этих стран)
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На Quora кто-то написал буквально то, что мы написали выше: "Что нашел в холодильнике, то и ем, а у вас как?". И ему ответили.
DELFI

1. В Нидерландах — тосты с обсыпкой, да еще и поверх Nutella или масла. Не шутка!


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2. В Германии, как и у нас, завтраком может быть что угодно.


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3. В Турции на завтрак едят хлеб, сыр, оливки, масло, мед, джем, яйца и свежие овощи. Прям как нормальные европейцы, если ты понимаешь, о чем мы.


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4. В испанской Андалузии люди не заморачиваются и просто поливают хлеб оливковым маслом и посыпают солью. Хочется разнообразия? Чеснок и помидоры тебе в помощь. Раз-раз — и завтрак готов!


es.wikipedia.org

5. Старый добрый британский завтрак, плотный и очень сытный — яйца, тосты, бобы, сосиски и черный пудинг.


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6. В Италии люди начинают день с чашечки капучино с типичным местным рогаликом (cornetto), который менее жирный сам по себе, но может быть начинен сладким кремом.


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7. Pączki или пончики в желе — типичный утренний завтрак в Польше.


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8. Banitza — болгарский завтрак. Состоит из слоеного теста, яиц и сыра Фета.


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9. Мы перебираемся в Азию и все становится еще интереснее. Pandesal — булочная основа завтрака филиппинца. На нее можно нанести все, что угодно.


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10. Китай большой, но один из вариантов завтрака — youtiao (хорошо пропеченное тесто, что-то типа "хвороста") с соевым молоком. Макать первое во второе — и есть.


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11. Вьетнамцы любят поплотнее — рис с жаренной свининой, яйцом и овощами.


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12. В Малайзии на завтрак едят nasi lemak. Это рис, приготовленный в кокосовом молоке с листьями пандана. Подается с разным гарниром и считается практически национальным блюдом страны.


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13. Корейцы не видят особой разницы между завтраком, обедом и ужином в плане еды. Так что на завтрак там может быть все, что угодно.


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14. Рисовая каша с рыбой, свининой или яйцами — основа питательного завтрака в Сингапуре.


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15. В Индии на завтрак едят masala puri. Помидоры и прочие овощи со специями и лепешками.


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16. Иран? Там в почете гуляш, причем очень сытный и наваристый.


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17. В Израиле и завтрак не завтрак, если на столе нет shakshuka, которая состоит из яиц, перца, чеснока и томатного соуса.


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18. В Марокко все богато, в основном всякими пастами-сладостями. В основе — яйца и хлеб.


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19. В Венесуэле на завтрак обожают cachapas. Фактически — кукурузные блинчики с сыром и мясом.


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20. Ну а в Бразилии завтракают хлебом, кофе и свежими фруктами.


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Что, тоже теперь кушать хочется? Муахаха!

 
Ieteikt
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