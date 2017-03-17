ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком

И не отпирайся — мы все видели. И сейчас расскажем десяткам тысяч людей. Они будут знать, показывать на тебя пальцем и тайно осуждать. Да-да, перешептываться за спиной тоже будут. Возможно, тебя даже сурово накажут на работе — лишат кофе и печенек.