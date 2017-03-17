17.03.2017
18:19
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ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком

Новости котики
И не отпирайся — мы все видели. И сейчас расскажем десяткам тысяч людей. Они будут знать, показывать на тебя пальцем и тайно осуждать. Да-да, перешептываться за спиной тоже будут. Возможно, тебя даже сурово накажут на работе — лишат кофе и печенек.
ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком
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И поделом — нельзя быть таким чудовищем!
DELFI

1. Ты постоянно пытаешься держать лапу кота. Да-да, и не отпирайся!


Instagram: @thekittenbears

2. Бегаешь по дому, причитая "ты только посмотриииии на него!" каждый раз, когда кот делает что-то милое.


Instagram: @casperselfies

3. Не ходишь в туалет только потому, что котик сидит на коленях.


Instagram: @kevinkittycat

4. Регулярно разговариваешь с котом, почти забывая, что тот не особо понимает человеческую речь.


Instagram: @prncessk1000

5. Используешь этот особый ми-ми-ми голос, зарезервированный специально для котика.


Instagram: @introvert_by_nature

6. Фотографируешь кота каждый раз, когда он делает что-то необычное. Или просто свет красиво упал. Или просто скучно.


Instagram: @hyukco

7. Почти всегда зовешь котика как угодно, только не его "настоящим" именем.


Instagram: @marietta_asfdasf

8. Ревнуешь (немного) когда котик садится на коленки к кому-то другому.


Instagram: @kr

9. Держишь котика у зеркала, чтобы тот видел, какой он красивенький!


Instagram: @yukie_catspa

10. Используешь котика как подушку… но на самом деле нет, потому что не хочешь ему навредить.


Instagram: @flor_bonacorsi

11. Говоришь "привет" и "пока", когда кот забегает в комнату и выбегает из нее.


Instagram: @zkotami

12. Отчаянно хочешь, чтобы животное спало в твоей постели, хотя и знаешь, что это бесполезно.


Instagram: @featherbrigade

13. Берешь его в ванную с собой, а иначе все равно расцарапает дверь.


imgur.com

14. Пытаешься уговорить кота определиться — хочет он на улицу или нет.


Instagram: @winchester_thecat

15. Пытаешься убедить себя, что укусы — знак любви. В конце концов он же не в полную силу!


Instagram: @emmaincalgary

16. Телевизор, в основном, смотришь вот так. Кому нужен этот большой экран?!


Instagram: @sabcatastrophe

17. Гладишь против шерсти и смеешься над тем, как глупо он выглядит!


Instagram: @kellyvirtanen

18. Говоришь "будь здоров!", когда он чихает.


Instagram: @original_jubie

19. Пытаешься приласкать, когда совершенно очевидно, что котик этого не хочет.


Instagram: @casperselfies

20. И, наконец, решаешь остаться дома с ним вместо того, чтобы идти в гости или куда-нибудь "проветриться". Да просто потому, что — лучшие друзья!


Instagram: @kimseamna

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!