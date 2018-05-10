ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком
И не отпирайся — мы все видели. И сейчас расскажем десяткам тысяч людей. Они будут знать, показывать на тебя пальцем и тайно осуждать. Да-да, перешептываться за спиной тоже будут. Возможно, тебя даже сурово накажут на работе — лишат кофе и печенек.
1. Ты постоянно пытаешься держать лапу кота. Да-да, и не отпирайся!
Instagram: @thekittenbears
2. Бегаешь по дому, причитая "ты только посмотриииии на него!" каждый раз, когда кот делает что-то милое.
Instagram: @casperselfies
3. Не ходишь в туалет только потому, что котик сидит на коленях.
Instagram: @kevinkittycat
4. Регулярно разговариваешь с котом, почти забывая, что тот не особо понимает человеческую речь.
Instagram: @prncessk1000
5. Используешь этот особый ми-ми-ми голос, зарезервированный специально для котика.
Instagram: @introvert_by_nature
6. Фотографируешь кота каждый раз, когда он делает что-то необычное. Или просто свет красиво упал. Или просто скучно.
Instagram: @hyukco
7. Почти всегда зовешь котика как угодно, только не его "настоящим" именем.
Instagram: @marietta_asfdasf
8. Ревнуешь (немного) когда котик садится на коленки к кому-то другому.
Instagram: @kr
9. Держишь котика у зеркала, чтобы тот видел, какой он красивенький!
Instagram: @yukie_catspa
10. Используешь котика как подушку… но на самом деле нет, потому что не хочешь ему навредить.
Instagram: @flor_bonacorsi
11. Говоришь "привет" и "пока", когда кот забегает в комнату и выбегает из нее.
Instagram: @zkotami
12. Отчаянно хочешь, чтобы животное спало в твоей постели, хотя и знаешь, что это бесполезно.
Instagram: @featherbrigade
13. Берешь его в ванную с собой, а иначе все равно расцарапает дверь.
imgur.com
14. Пытаешься уговорить кота определиться — хочет он на улицу или нет.
Instagram: @winchester_thecat
15. Пытаешься убедить себя, что укусы — знак любви. В конце концов он же не в полную силу!
Instagram: @emmaincalgary
16. Телевизор, в основном, смотришь вот так. Кому нужен этот большой экран?!
Instagram: @sabcatastrophe
17. Гладишь против шерсти и смеешься над тем, как глупо он выглядит!
Instagram: @kellyvirtanen
18. Говоришь "будь здоров!", когда он чихает.
Instagram: @original_jubie
19. Пытаешься приласкать, когда совершенно очевидно, что котик этого не хочет.
Instagram: @casperselfies
20. И, наконец, решаешь остаться дома с ним вместо того, чтобы идти в гости или куда-нибудь "проветриться". Да просто потому, что — лучшие друзья!
Instagram: @kimseamna