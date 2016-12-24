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24.12.2016
09:06
Coub представил лучшие "зацикленные ролики" 2016 года; мы выбрали 18 самых смешных
Новости
Сервис зацикленных роликов Coub сделал свои "итоги года" и представил три подборки: "Лучшее за 2016 год", "Coub-мемы" и "Cпрятанные сокровища".
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Списки насчитывают десятки коубов, так что, проходя по ссылкам ниже ты рискуешь завязнуть надолго. Ну а мы выбрали самое смешное.
DELFI
Вот, например, из просто
лучшего в 2016 году
, причем практически все они "коубы-миллионеры" (по числу просмотров):
1. У нас до 2 января полиция тоже проводит рейды — можно попробовать повторить.
2. Мастер-класс по превращению лимонов в лимонад.
3. Pokemon Go по-русски.
4. Ссылка на это должна быть под рукой у каждого заказчика!
5. Просто собаченька. Просто подыгрывает.
6. Русского человека эти ваши американские психотренинги не берут!
7. Раскрыт секрет Эминема!
8. В жизни должно быть место подвигу!
9. Концерт для львенка с оркестром.
10. Когда вечеринка удалась…
А вот несколько
мемов
, которые понятны только фанатов определенным фильмам или сериалам.
11. Когда ждешь возвращения сериала…
12. Да тут что угодно можно подставить!
13. Привет, Арни!
14. Т-1000 реально уже не торт.
15. Совсем не торт.
А дальше идет топ
непризнанных сокровищ
.
16. Четкий монтаж!
17. А потому что не надо пугать охотников за приведениями!
18. На этой ноте разрешите откланяться.
Ieteikt
"Ирония судьбы" — наша версия: 12 "коубов", просмотр которых заменит тебе настоящий фильм
(3)
Пока, рабочий год: 11 самых "котяшных" коубов 2015 года (и еще 100 лучших — по ссылке)
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(2)
YouTube-2016: Топ-10 самых "вирусных" роликов 2016 года по версии самого YouTube
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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