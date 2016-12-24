24.12.2016
09:06
 

Coub представил лучшие "зацикленные ролики" 2016 года; мы выбрали 18 самых смешных

Новости
Сервис зацикленных роликов Coub сделал свои "итоги года" и представил три подборки: "Лучшее за 2016 год", "Coub-мемы" и "Cпрятанные сокровища".
Coub представил лучшие "зацикленные ролики" 2016 года; мы выбрали 18 самых смешных
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Списки насчитывают десятки коубов, так что, проходя по ссылкам ниже ты рискуешь завязнуть надолго. Ну а мы выбрали самое смешное.
DELFI

Вот, например, из просто лучшего в 2016 году, причем практически все они "коубы-миллионеры" (по числу просмотров):

1. У нас до 2 января полиция тоже проводит рейды — можно попробовать повторить.

2. Мастер-класс по превращению лимонов в лимонад.

3. Pokemon Go по-русски.

4. Ссылка на это должна быть под рукой у каждого заказчика!

5. Просто собаченька. Просто подыгрывает.

6. Русского человека эти ваши американские психотренинги не берут!

7. Раскрыт секрет Эминема!

8. В жизни должно быть место подвигу!

9. Концерт для львенка с оркестром.

10. Когда вечеринка удалась…

А вот несколько мемов, которые понятны только фанатов определенным фильмам или сериалам.

11. Когда ждешь возвращения сериала…

12. Да тут что угодно можно подставить!

13. Привет, Арни!

14. Т-1000 реально уже не торт.

15. Совсем не торт.

А дальше идет топ непризнанных сокровищ.

16. Четкий монтаж!

17. А потому что не надо пугать охотников за приведениями!

18. На этой ноте разрешите откланяться.

 
Ieteikt
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