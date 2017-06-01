01.06.2017
13:55
 

Да, но зачем?! 31 фото, происходящее на которых абсолютно бессмысленно

Новости
Тебе будет либо смешно, либо ты будешь сидеть с каменным выражением лица и думать: "Боже, что это? Зачем я это смотрю? Что за чушь собачья?!".
Да, но зачем?! 31 фото, происходящее на которых абсолютно бессмысленно
1
Нам лично смешно. Ну, в основном. Почти всегда, да. Несмотря на то, что происходящее на каждой из этих фотографий не имеет вообще никакого смысла. А может — благодаря этому?
DELFI

1. "Безо льда, пожалуйста"


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2. Авто марки "Кран".


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3. Симпсон Мебиус.


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4. Чтоб зацеп был норм.


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5. Припала к живительному источнику.


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6. Дворник XXII века.


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7. Только мы видим зеленое лицо тут?


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8. Впихнуть невпихуемое.


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9. Тысячи слетающихся голубей остались за кадром.


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10. Бариста в походе.


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11. На самом деле на создание такого "узора" по мотивам Doom была затрачена примерно гора времени.


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12. На жалость давит. Одной ногой уже додавил.


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13. Интересно, что за марка авто?


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14. Завтрак борцов сумо.


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15. Говорит ли он? Со скрипом.


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16. Когда надо фигачить отпускные луки в "Инстаграм".


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17. Обед хипстера.


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18. А может, надо было бумагой вовнутрь?


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19. Пощекотать бы его...


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20. Биологический терроризм.


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21. Ох, а вот это реально жутко.


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22. Все всегда так делают, разве нет?


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23. Зачем ЭТО зажевало гитариста?!


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24. Интересно, часто брить надо?


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25. Здесь рыбы нет.


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26. Капля камень точит.


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27. Дверью ошиблись.


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28. Очко.


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29. Строитель — оптимист 90-го лвла.


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30. Когда врач сказал, что надо больше железа.


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31. Сладких снов, моцик! Сладких снов...


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Понятно... я больше не хочу это видеть!