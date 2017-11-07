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Skats.lv
07.11.2017
15:17
Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
Новости
собаки
Милый — понятие, придуманное людьми. Поэтому эти классные собаки и не подозревают, какие чувства вызывают у окружающих. Например…
1
Этот малыш, который не представляет, что у него самые красивые в мире глаза.
Bivoir
/
cc
2
Этот золотистый ретривер, которые не знает, что эта шапочка в честь дня рождения делает его самым милым существом на планете.
Fred Karklin
/
cc
3
Этот щенок, который и не знает, что у него самый классный в мире нос в пятнышках.
MythicSeabass
/
cc
4
Этот щенок долматинца, который и не представляет, что каждая маленькая точка на его тельце — огромная порция чистой "мимимишности".
Joachim S. Müller
/
cc
5
Этот щенок хаски, который совершенно не специально делает самую милую в мире мордочку.
Ritmó
/
cc
6
Этот щенок, который и не представляет, что его улыбка делает мир бесконечно более радостным местом.
Pawstruck.com
/
cc
7
Этот корги, который точно не в курсе, что его манера пить воду из под крана делает его еще более милым существом.
luckyno3
/
cc
8
Этот малыш, который еще не видит, что его зевание заставляет всех вокруг просто ПИЩАТЬ.
João André O. Dias
/
cc
9
Этот милашка, который и не представляет, что в него вокруг все влюбляются даже когда он просто дремлет.
Sonictk
/
cc
10
И этот щенок, который понятия не имеет о том, что он — самая милая собака даже когда просто пытается устроится поуютнее.
Martin Facci
/
cc
11
И пусть они не знают, насколько милы…
Thomas Hawk
/
cc
12
Но мы-то знаем и ЛЮБИМ их за это!
Rachel
/
cc
Ieteikt
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