07.11.2017
15:17
 

Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"

Новости собаки
Милый — понятие, придуманное людьми. Поэтому эти классные собаки и не подозревают, какие чувства вызывают у окружающих. Например…
Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
1
Этот малыш, который не представляет, что у него самые красивые в мире глаза.
Bivoir / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
2
Этот золотистый ретривер, которые не знает, что эта шапочка в честь дня рождения делает его самым милым существом на планете.
Fred Karklin / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
3
Этот щенок, который и не знает, что у него самый классный в мире нос в пятнышках.
MythicSeabass / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
4
Этот щенок долматинца, который и не представляет, что каждая маленькая точка на его тельце — огромная порция чистой "мимимишности".
Joachim S. Müller / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
5
Этот щенок хаски, который совершенно не специально делает самую милую в мире мордочку.
Ritmó / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
6
Этот щенок, который и не представляет, что его улыбка делает мир бесконечно более радостным местом.
Pawstruck.com / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
7
Этот корги, который точно не в курсе, что его манера пить воду из под крана делает его еще более милым существом.
luckyno3 / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
8
Этот малыш, который еще не видит, что его зевание заставляет всех вокруг просто ПИЩАТЬ.
João André O. Dias / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
9
Этот милашка, который и не представляет, что в него вокруг все влюбляются даже когда он просто дремлет.
Sonictk / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
10
И этот щенок, который понятия не имеет о том, что он — самая милая собака даже когда просто пытается устроится поуютнее.
Martin Facci / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
11
И пусть они не знают, насколько милы…
Thomas Hawk / cc


Давай играть! 12 собак, которые и не подозревают о том, насколько они "мимими"
12
Но мы-то знаем и ЛЮБИМ их за это!
Rachel / cc
 
Ieteikt
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