27.10.2017
15:30
 

Дети взрослым игрушка: 10 ФОТО, за авторами которых уже выехала ювенальная юстиция

Новости
Глядя на эти фото и обладая воображением напополам с чувством юмора, легко предположить, чем руководствовались родители, когда откалывали эти кунштюки.
Дети взрослым игрушка: 10 ФОТО, за авторами которых уже выехала ювенальная юстиция
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Но мы настоятельно не рекомендуем тебе повторять их со своими детьми — окружающие, чувства юмора лишенные, вполне могут сообщить "куда надо" или хотя бы позвонить в полицию. И их будет сложно в этом винить.
DELFI

1. У него же уже есть коляска, зачем ему еще одна, верно?


@_JuAlvarado / Twitter

2. Кто сказал, что так делать нельзя?!


@flanxito / Twitter

3. Ребенок отдыхает, папа тоже хочет отдохнуть!


i.imgur.com

4. Ну, а как их еще не перепутать?!


@_ElamigoJr / Twitter

5. Папа знает физику. Будь как папа.


@hail_yeahx2 / Twitter

6. Осторожно, судья вполне может найти статью "Замена газировки на сок" в кодексе жестокого обращения с детьми!


Fanie1157 / Reddit / Via imgur.com

7. Какой младенец не любит быстрой езды?!


@Sendrealeo / Twitter

8. И вкусные блинки, как говаривал Карслон, тоже любят все!


TheIncredibleAtheist / Reddit / Via imgur.com

9. Кто больше?!


@valriquelme / Twitter

10. А вот это уже перебор! Никогда не делай так!!!


@elferchango / Twitter

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!