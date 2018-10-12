Дети взрослым игрушка: 10 ФОТО, за авторами которых уже выехала ювенальная юстиция

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Но мы настоятельно не рекомендуем тебе повторять их со своими детьми — окружающие, чувства юмора лишенные, вполне могут сообщить "куда надо" или хотя бы позвонить в полицию. И их будет сложно в этом винить.

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