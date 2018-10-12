Дети взрослым игрушка: 10 ФОТО, за авторами которых уже выехала ювенальная юстиция
Глядя на эти фото и обладая воображением напополам с чувством юмора, легко предположить, чем руководствовались родители, когда откалывали эти кунштюки.
1. У него же уже есть коляска, зачем ему еще одна, верно?
2. Кто сказал, что так делать нельзя?!
3. Ребенок отдыхает, папа тоже хочет отдохнуть!
4. Ну, а как их еще не перепутать?!
5. Папа знает физику. Будь как папа.
6. Осторожно, судья вполне может найти статью "Замена газировки на сок" в кодексе жестокого обращения с детьми!
Fanie1157 / Reddit / Via imgur.com
7. Какой младенец не любит быстрой езды?!
8. И вкусные блинки, как говаривал Карслон, тоже любят все!
TheIncredibleAtheist / Reddit / Via imgur.com