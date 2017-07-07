07.07.2017
10:52
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Девушка научилась крутить спиннеры на груди, ты тоже так можешь (+инструкция)

Новости
Это очень просто, для выполнения трюка даже не надо быть девушкой. И большая грудь не нужна. Достаточно иметь соски, два спиннера и… впрочем, обо всем по порядку.
Девушка научилась крутить спиннеры на груди, ты тоже так можешь (+инструкция)
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Внизу: видео процесса, реакция людей и, наконец, инструкция — как делать так же уже сегодня. Никакой порнографии, клянемся!
DELFI

1. Знакомься, это 22-летняя Мануэла Торрес-Орехуэла, выпускница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (он же UCLA).

2 busy watering my grass 2 check if yours is greener

A post shared by manuela (@caritadepincel) on Jun 12, 2017 at 5:11pm PDT

2. Как и многие нормальные люди, Мануэла тоже погрязла в фиджет-спинерах. Сначала крутила в руках потому, что подарил друг, затем она заметила, что гаджет помогает ей справляться с приступами тревожности и СДВГ.

we don't touch up the puuudge. anotha one by @jarrett_lampley ☁️

A post shared by manuela (@caritadepincel) on May 31, 2017 at 12:25pm PDT

3. Она выполнила все трюки со спинерами, какие только нашла в интернете. А потом — придумала свой и выложила его в социальные сети. Ролик быстро стал вирусным. Смотри:

4. Вообще она хотела сделать этот трюк для выпускных фото в университете, но потом решила, что "это будет чересчур". Но людям идея понравилась и они быстро нашли ей коммерческое применение — стриптиз!

5. Некоторые задумались о покупке спиннеров только чтобы повторить трюк.

6. Несмотря на большое количество позитивных отзывов, нашлись и те, кому идея не понравилась.

7. Она также разместила видео в "Инстаграме", там в комментариях в основном только хорошее.

hi everyone i have been working on something that absolutely no one asked for

A post shared by manuela (@caritadepincel) on Jul 4, 2017 at 1:20pm PDT

8. Ну а теперь время для инструкции — как сделать так же. На самом деле все, что тебе нужно — защитные наклейки для защиты сосков во время загара (или для исполнения стриптиза) и немного двухстороннего скотча или "липучек". Да, вот так все просто.

9. Кстати, девушка хочет, чтобы люди знали — она и сама понимает, насколько безумный и странный трюк она придумала: "Я понимаю, насколько мое изобретение ироничное и странное. Я не хочу, чтобы люди думали, будто я сама воспринимаю его всерьез. Я хочу, чтобы меня считали креативным человеком, но не хочу навсегда ассоциироваться только с этим "изобретением".

ya win or ya learn! ya never really lose!

A post shared by manuela (@caritadepincel) on Feb 26, 2017 at 7:14pm PST

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!