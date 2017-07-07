Девушка научилась крутить спиннеры на сосках, ты тоже так можешь (+инструкция)
Это очень просто, для выполнения трюка даже не надо быть девушкой. И большая грудь не нужна. Достаточно иметь соски, два спиннера и… впрочем, обо всем по порядку.
1. Знакомься, это 22-летняя Мануэла Торрес-Орехуэла, выпускница Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (он же UCLA).
2. Как и многие нормальные люди, Мануэла тоже погрязла в фиджет-спинерах. Сначала крутила в руках потому, что подарил друг, затем она заметила, что гаджет помогает ей справляться с приступами тревожности и СДВГ.
3. Она выполнила все трюки со спинерами, какие только нашла в интернете. А потом — придумала свой и выложила его в социальные сети. Ролик быстро стал вирусным. Смотри:
hi everyone i have been working on something that absolutely no one asked for pic.twitter.com/now4kG8ZYA— manu (@caritadepincel) 4 июля 2017 г.
4. Вообще она хотела сделать этот трюк для выпускных фото в университете, но потом решила, что "это будет чересчур". Но людям идея понравилась и они быстро нашли ей коммерческое применение — стриптиз!
Girl!!! This is freakin' genius! Some stripper should be REAL happy about this invention!— MarZé Scott (@marzefab) 4 июля 2017 г.
5. Некоторые задумались о покупке спиннеров только чтобы повторить трюк.
I might get some fidget spinners just to do this 🤔— C🌊 (@CandyAllMyWorld) 4 июля 2017 г.
6. Несмотря на большое количество позитивных отзывов, нашлись и те, кому идея не понравилась.
I might get some fidget spinners just to do this 🤔— C🌊 (@CandyAllMyWorld) 4 июля 2017 г.
pic.twitter.com/jNjxwREnI5— Thierry Henry (@UgIyKid) 6 июля 2017 г.
pic.twitter.com/20M9j7xeeE— I Nak (@nrshfwni) 6 июля 2017 г.
7. Она также разместила видео в "Инстаграме", там в комментариях в основном только хорошее.
8. Ну а теперь время для инструкции — как сделать так же. На самом деле все, что тебе нужно — защитные наклейки для защиты сосков во время загара (или для исполнения стриптиза) и немного двухстороннего скотча или "липучек". Да, вот так все просто.
HOW TO MAKE YOUR OWN FIDGETIDDIES™ pic.twitter.com/78ONTwzq30— manu (@caritadepincel) 6 июля 2017 г.