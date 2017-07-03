03.07.2017
13:35
 

Девушки и кошки, ловите новый тренд: совмещать цвет ногтей с цветом когтей

Новости котики, собаки
У кого в "Инстаграме" нет хотя бы одной такой фотографии, та не в тренде и вообще жалкая неудачница!!!111
Девушки и кошки, ловите новый тренд: совмещать цвет ногтей с цветом когтей
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Главное — НЕ крась когти кошки своим лаком! Это — преступление против котовечности. Надо быть тоньше и умнее.
DELFI

1. Знакомься, это — Кристи Ганзель из далекой американской Калифорнии. Ей 19 лет, и у нее есть кошка по кличке Уэнзди — в честь Уэнзди Аддамс, "потому что они обе дерзкие".


Cristi Hanzel

2. Дней этак десять назад, покрасив ногти, Кристи зашла в местный супермаркет в поисках колпачков для когтей Уэнзди. И нашла — почти что идеально подходящие по цвету к ее собственным ногтям!


Cristi Hanzel

3. "Я без ума от своей кошки, так что я с радостью побежала домой и надела колпачки ей на когти", — рассказала Кристи. И да, они практически идентичны!


Cristi Hanzel

4. Она выложила фото в "Твиттер", чтобы похвастаться перед друзьями. Но пост, к удивлению Кристи, внезапно стал вирусным — за 10 дней его "ретвитнули" почти 30 тыс. незнакомых ей людей.

5. Можно было бы сказать, что ее пост "вдохновил" других девушек… но оказалось, что Кристи не одинока.

6. И "делают это" не только кошатницы, но и собачницы.

7. Подчеркнем еще раз — речь идет о колпачках для когтей животных. Со своим ноготками делай что хочешь, а когти животных этой химической дрянью портить не смей! Если, конечно, ты любишь братьев своих меньших.

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!