Девушки и кошки, ловите новый тренд: совмещать цвет ногтей с цветом когтей
У кого в "Инстаграме" нет хотя бы одной такой фотографии, та не в тренде и вообще жалкая неудачница!!!111
1. Знакомься, это — Кристи Ганзель из далекой американской Калифорнии. Ей 19 лет, и у нее есть кошка по кличке Уэнзди — в честь Уэнзди Аддамс, "потому что они обе дерзкие".
Cristi Hanzel
2. Дней этак десять назад, покрасив ногти, Кристи зашла в местный супермаркет в поисках колпачков для когтей Уэнзди. И нашла — почти что идеально подходящие по цвету к ее собственным ногтям!
Cristi Hanzel
3. "Я без ума от своей кошки, так что я с радостью побежала домой и надела колпачки ей на когти", — рассказала Кристи. И да, они практически идентичны!
Cristi Hanzel
4. Она выложила фото в "Твиттер", чтобы похвастаться перед друзьями. Но пост, к удивлению Кристи, внезапно стал вирусным — за 10 дней его "ретвитнули" почти 30 тыс. незнакомых ей людей.
How I'm trying to be. pic.twitter.com/VttK0PUUiH— Pencilvester (@Necromancer_95) 23 июня 2017 г.
5. Можно было бы сказать, что ее пост "вдохновил" других девушек… но оказалось, что Кристи не одинока.
the only way to be pic.twitter.com/6n49uyyee3— POI$ON IV¥ (@jadejumps) 25 июня 2017 г.
my mom bought cat acrylics for peppers nails pic.twitter.com/SACMb4ryNq— Bre🥀 (@breannaamlopez) 24 июня 2017 г.
6. И "делают это" не только кошатницы, но и собачницы.
My dog did it better pic.twitter.com/uN7Z4Jq8gy— Corona👑 (@whoreheycorona) 25 июня 2017 г.
I've done this with my ruby ♥️✨ pic.twitter.com/JSTqvHSSm2— Melanie (@reverseoceans) 25 июня 2017 г.
pic.twitter.com/SEHjPJQejV— J (@rockmanticsoul) 24 июня 2017 г.
7. Подчеркнем еще раз — речь идет о колпачках для когтей животных. Со своим ноготками делай что хочешь, а когти животных этой химической дрянью портить не смей! Если, конечно, ты любишь братьев своих меньших.
pic.twitter.com/lquis9H1g0— La Usurpadora (@MariaMauves) 25 июня 2017 г.