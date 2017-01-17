Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
Когда у бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги журналисты спросили, каким образом ей удалось получить место на закрытом "элитном" кладбище, она не стала отвечать по существу. Вместо этого экс-президиент опубликовала (читать!) пространный и эмоциональный пост в "Фейсбуке", где рассказала трагическую историю своей семьи; призналась в том, что планировала похоронить на том же "непростом" кладбище своего сына, и обвинила латвийский народ в злобе и зависти.