17.01.2017
15:29
2

Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа

Новости Made in Latvia
Когда у бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги журналисты спросили, каким образом ей удалось получить место на закрытом "элитном" кладбище, она не стала отвечать по существу. Вместо этого экс-президиент опубликовала (читать!) пространный и эмоциональный пост в "Фейсбуке", где рассказала трагическую историю своей семьи; призналась в том, что планировала похоронить на том же "непростом" кладбище своего сына, и обвинила латвийский народ в злобе и зависти.
Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
1
Что ж, мы, конечно, не весь латвийский народ и за всех говорить не можем, но все равно предлагаем госпоже бывшему президенту выход из ситуации. Вполне возможно, что от никуда не годного народца надо побыстрее спастись, пока он со своими неуместными вопросами, продиктованными исключительно завистью, вконец не озверел!
DELFI
Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
2
В принципе, быстрее, проще и даже дешевле всего из Риги до Монреаля добираться на обычном пассажирском самолете. Перелет не будет прямым, и даже в самом лучшем случае займет как минимум 15 часов, зато не придется мучиться, ступая по одной земле с неправильным народом. Тем самым, что, по мысли госпожи Вике-Фрейберги, тоже бы хотел покоиться недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, и потому теперь завидует.
AFP/Scanpix


Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
3
Конечно, если лететь регулярным рейсом, то в салоне вполне может оказаться представитель того самого народа. Пожалуй, надежнее будет взять в аренду частный самолет. Конечно, это влетит в копеечку (порядка 100 тыс. евро за перелет через Атлантику). Но за возможность огородиться от народа надо платить. Опять же — те люди, которые помогли г-же экс-президенту с местом на закрытом кладбище, вполне могут оказывать и другие услуги.
Wikipedia


Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
4
Если воздушные перелеты — не вариант, то всегда можно пересечь Атлантику на чудесной яхте! Стоить это будет чуть дороже — 120-130 тыс. евро за двухнедельное путешествие. Зато очень романтично и живописно, можно с упоением отрешиться от всего мирского и предаться грусти по поводу несовершенства людской натуры. Возможно, даже написать книгу, другую. Или хотя бы новый пост в "Фейсбуке".
Reuters/Scanpix


Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
5
Еще один вариант - поезд. С одной стороны, вполне можно прикинуться грузом любимого НАТО и попутешествовать в Среднюю Азию до ближайшей базы, а оттуда уже как-нибудь в Китай и оттуда поближе к Аляске. Так территория России будет затронута минимально. С другой стороны, комфортнее все же пассажирскими: до Москвы, затем во Владивосток, ну а там уже перебраться как-то в Америку. Одна беда — во время путешествия российскими железными дорогами есть отнюдь не иллюзорный шанс встретиться с любителями воблы и пива.
Sputnik/Scanpix


Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
6
Если уж мы заговорили про НАТО, то нельзя не вспоминать, что американские военные самолеты и американские военные (или зафрахтованные военными) корабли регулярно летают и плавают в нашу страну. Никакого контроля за ситуацией, удобств минимум, придется терпеть соседство янки, зато надежно, бесплатно и с защитой от элементов, в отношении которых есть подозрения в злобности. Опять же, гарантия качества — они так целые страны ведут в светлое будущее, еще никто не жаловался.
Reuters/Scanpix


Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа
7
Автомобиль. Мы бы, конечно, не рискнули отправиться из Риги в Монреаль на автомобиле (особенно зимой) — та еще головная боль. Но, с другой стороны, мы никогда не были (и, видимо, никогда не будем) президентами страны, в которой до этого не жили, а теперь у нас на закорках не сидит этот никчемный народец. А если бы возглавляли и сидел, то кто знает! Может быть, перспектива покорения российских хайвеев и азиатских проспектов нам бы показалась приемлемой альтернативой как воздуху Риги, буквально пропитанному всеобщей ненавистью, так и неуместному желанию некоторых журналистов знать все о том, как в Латвии можно обойти правила при получении места на элитном кладбище. В конце концов, в жизни всегда должно быть место приключению!
Sputnik/Scanpix
 
Ieteikt
Восемь жутких явлений, из-за которых из Латвии сбежали последние беженцы Восемь жутких явлений, из-за которых из Латвии сбежали последние беженцы   (8)
Клоуны решили — цирк уехал. Что мы потеряли с закрытием Рижского цирка :( Клоуны решили — цирк уехал. Что мы потеряли с закрытием Рижского цирка :(   (12)
Истинный смысл слов песни &quot;Macarena&quot; шокирует каждого, кто &quot;отжигал&quot; под нее в 1990-х Истинный смысл слов песни "Macarena" шокирует каждого, кто "отжигал" под нее в 1990-х   (4)
Уникальные архивные фото: самый большой дирижабль &quot;Граф Цеппелин&quot; над Ригой Уникальные архивные фото: самый большой дирижабль "Граф Цеппелин" над Ригой   (7)
Про юго-восток, с любовью: 22 причины, почему Даугавпилс — лучший город в Латвии! Про юго-восток, с любовью: 22 причины, почему Даугавпилс — лучший город в Латвии!   (21)
Когда Сейм начнет запрещать фильмы, &quot;Один дома&quot; пойдет под нож первым. И вот почему Когда Сейм начнет запрещать фильмы, "Один дома" пойдет под нож первым. И вот почему   (7)
ФОТО дня: Кучинскис, новенький розовый &quot;Макбук&quot; за €1500 и гигантская ёлка в здании КМ ФОТО дня: Кучинскис, новенький розовый "Макбук" за €1500 и гигантская ёлка в здании КМ  
Архивное фото и видео &quot;Грибка&quot; — одного из самых модных заведений Советской Латвии Архивное фото и видео "Грибка" — одного из самых модных заведений Советской Латвии   (11)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!