Для Вике-Фрейберги: Шесть способов спастись от злого и завистливого латвийского народа

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Автомобиль. Мы бы, конечно, не рискнули отправиться из Риги в Монреаль на автомобиле (особенно зимой) — та еще головная боль. Но, с другой стороны, мы никогда не были (и, видимо, никогда не будем) президентами страны, в которой до этого не жили, а теперь у нас на закорках не сидит этот никчемный народец. А если бы возглавляли и сидел, то кто знает! Может быть, перспектива покорения российских хайвеев и азиатских проспектов нам бы показалась приемлемой альтернативой как воздуху Риги, буквально пропитанному всеобщей ненавистью, так и неуместному желанию некоторых журналистов знать все о том, как в Латвии можно обойти правила при получении места на элитном кладбище. В конце концов, в жизни всегда должно быть место приключению!

Sputnik/Scanpix