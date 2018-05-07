07.05.2018
16:16
 

До чего дошел прогресс! 18 ФОТО и ВИДЕО, доказывающих, что мы уже живем в будущем

Новости
Нередко люди жалуются на то, что в наше время "ничего не происходит", "ничего не изобретается", "прогресс остановился". "А вот раньше!..", — говорят они. Но эти люди неправы. Вот целых 18 фото и видео, доказывающих всю глубину их неправоты! Конечно, ничего из этого еще и близко нет в Латвии… но в Латвии уже нет Marks&Spencer и еще нет Ikea. Это еще не повод не интересоваться тем, что происходит там, где нас нет! А там, между тем…
До чего дошел прогресс! 18 ФОТО и ВИДЕО, доказывающих, что мы уже живем в будущем
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1. Ты можешь играть в AR-игры вроде этой (см. видео ниже).
Кадр из видео

2. Люди забывают заряжать свои руки!


Twitter: @aannggeellll

3. Переносить кусочки текстов в компьютер для курсовой еще никогда не было так просто.


scanmarker.com

4. Матери могут потрогать 3D-модель ребенка еще до того, как он родился.

5. У тебя может быть камера в глазу!


themetapicture.com

6. Уже созданы прозрачные двери в туалет, затемняющиеся при закрывании.


tenor.co

7. Ты можешь переводить надписи в режиме реального времени.


Wordlens

8. Создан протез для татуировщика.

World's first tattoo-gun prosthesis

9. Протезы уже контролируются силой мысли.


newatlas.com

10. Уж есть роботизированные ложки, удерживающие еду в горизонтальном положении — помогающие людям с проблемной моторикой.

Self-leveling robotic spoon for people with disabilities

11. Реактивные ранцы!

Real-Life Jetpack

12. Инвалидные коляски научились покорять лестницы.


youtube.com

13. Пластические хирурги научились восстанавливать лица.

Pat Hardison, face transplant recipient

14. Идеи "Гарри Поттера" живут и побеждают в реальной жизни.


maipu.com

15. Да, это работающий прозрачный телевизор, а что?

The future is here.

16. Лирическое отступление: Nintendo 64 уже в музее!


Twitter: @_DLJordan

17. Камеры наконец-то научились "делать как в кино".

Highest resolution picture in the world 365 Gigapixels

18. И все это УЖЕ у тебя в кармане. Даже у тебя.


pinterest.com

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!