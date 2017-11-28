Дочь получила на 21-летие последний подарок от отца, умершего от рака четыре года назад
Майкл Уильям Селлерс, отец четверых детей, умер в 2013 году от рака поджелудочной железы. Но он подумал наперед о днях рождениях своей младшей дочери Бейли. Последние четыре года она регулярно получала букеты цветов, заранее оплаченных отцом.
1. "С тех пор, как папа умер, я просто ненавидела свой день рождения и с ужасом ждала его каждый год, потому что отец сделал этот день слишком особенным", — рассказала Бейли New York Post.
2. Свое 21-летие в этом году она ждала с особенным волнением, потому что знала, что это будет последний раз, когда отец напомнит о себе подарком. И он должен быть особенным.
3. Наступил день рождения, и она действительно получила букет цветов — как и каждый день рождения до этого. Но на этот раз к нему было приложено написанное от руки письмо. Последнее, прощальное письмо отца. Его последний подарок.
4. "Бейли. Это мое последнее любовное послание тебе перед тем, как мы снова встретимся. Я не хочу, чтобы ты снова горевала по мне, моя маленькая девочка. Я в лучшем месте. Ты была и остаешься самым ценным подарком, который я когда-либо получал. Это твое 21-летие и я хочу, чтобы ты всегда уважала маму и оставалась сама собой. Будь счастлива и живи полной жизнью! Я буду рядом с тобой в каждый особенный момент твоей жизни. Просто оглянись — я буду там. Я люблю тебя, Бо-бо. И с днем рождения!!!! Папочка".
5. "Я была сломлена. Это письмо было очень, очень прекрасным и, одновременно, очень, очень грустным", — рассказала Бейли журналистам.
6. Она выложила его в Twitter, написав, что все еще скучает по отцу. Всего за несколько дней пост собрал почти 1,5 млн. "лайков" и более 350 тыс. "ретвитов". Люди назвали письмо "душераздирающим" и "душевным", многие начали делиться своими воспоминаниями об умерших родителях.