Дочь заменила семейные фото на фото собаки; мама заметила через две недели
Мы настолько привыкаем к тому, что видим вокруг себя, что можем не замечать небольшие изменения неделями. Особенно, если подделка выполнена с любовью и тщанием.
1. Знакомься, 21-летняя Мариса Хупер и ее килограммовая чихуахуа Дикси. Они из американского Техаса.
Marissa Hooper
2. Девушка начала менять старые семейные фотографии на фото Дикси еще прошлым летом. "Она всегда была фотогеничной", — поясняет Мариса.
Marissa Hooper
3. Заменяла она разные фото. Например, из "выпускного" в садике своей старшей сестры. Одно лицо!
Marissa Hooper
4. Или гламурное фото бабушки.
Marissa Hooper
5. Мама Марисы, Кэтрин, сказала BuzzFeed News, что когда дочь в первый раз заменила фотографии, ей потребовалось несколько недель на то, чтобы обнаружить "обновленные" снимки. "Это было довольно унизительно", — пояснила она. Подмена обнаружилась, когда в доме гостил друг.
Marissa Hooper
6. На прошлых выходных Мариса нанесла очередной удар. И заменила свое выпускное фото!
Marissa Hooper
7. Красиво же!
Marissa Hooper
8. На сей раз матери потребовалось немного времени на то, чтобы обнаружить подмену. И она не злится, ведь любовь — она такая. "Я думаю, она осмотрела все фотографии сразу, как только я уехала", — говорит Мариса.
Marissa Hooper
9. И она не собирается останавливаться на достигнутом — даже с учетом того, что ее мама теперь бдит. Кстати, если тебе понравилась Дикси, то больше фото ты можешь найти в ее собственном "Инстаграме".
Marissa Hooper