20.06.2017
11:51
 

Дочь заменила семейные фото на фото собаки; мама заметила через две недели

Новости
Мы настолько привыкаем к тому, что видим вокруг себя, что можем не замечать небольшие изменения неделями. Особенно, если подделка выполнена с любовью и тщанием.
Дочь заменила семейные фото на фото собаки; мама заметила через две недели
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В данном случае было много тщания и много любви. Со всех стороны.
DELFI

1. Знакомься, 21-летняя Мариса Хупер и ее килограммовая чихуахуа Дикси. Они из американского Техаса.


Marissa Hooper

2. Девушка начала менять старые семейные фотографии на фото Дикси еще прошлым летом. "Она всегда была фотогеничной", — поясняет Мариса.


Marissa Hooper

3. Заменяла она разные фото. Например, из "выпускного" в садике своей старшей сестры. Одно лицо!


Marissa Hooper

4. Или гламурное фото бабушки.


Marissa Hooper

5. Мама Марисы, Кэтрин, сказала BuzzFeed News, что когда дочь в первый раз заменила фотографии, ей потребовалось несколько недель на то, чтобы обнаружить "обновленные" снимки. "Это было довольно унизительно", — пояснила она. Подмена обнаружилась, когда в доме гостил друг.


Marissa Hooper

6. На прошлых выходных Мариса нанесла очередной удар. И заменила свое выпускное фото!


Marissa Hooper

7. Красиво же!


Marissa Hooper

8. На сей раз матери потребовалось немного времени на то, чтобы обнаружить подмену. И она не злится, ведь любовь — она такая. "Я думаю, она осмотрела все фотографии сразу, как только я уехала", — говорит Мариса.


Marissa Hooper

9. И она не собирается останавливаться на достигнутом — даже с учетом того, что ее мама теперь бдит. Кстати, если тебе понравилась Дикси, то больше фото ты можешь найти в ее собственном "Инстаграме".


Marissa Hooper

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!